Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanan Barım, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Barım’ın, sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Silivri Cezaevi’nde fenalaşan Barım, hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından, Aslı Enver, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Ezgi Mola, Kurutaş, Pınar Deniz ve Devrim Özkan gibi ünlü isimlerden destek paylaşımları geldi.

Aslı Enver: Ayşe Barım, hapishanedeki 85'inci gününde beyin anevrizması ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hayati riski bulunuyor. Sağlığından endişeliyiz.

Serenay Sarıkaya: Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanamıyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın! 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık bir son bulsun!

Ezgi Mola: Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya? Neden! Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak!

Sinem Kobal: Maalesef Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı. 90 gün... Kalp yetmezliği ve beyin anevrizması riski taşıyor. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce sağlığına ve özgürlüğüne kavuşman için dualarım seninle, Ayşe'm.

Gupse Özay: Ayşe Barım, hapishanedeki 85'inci gününde beyin anevrizması ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hayati riski bulunuyor. Sağlığından endişeliyiz.

Merve Dizdar: Bu olamaz... Kabul edilemez. Hasta bir insan bu kadar uzun süre içeride kalamaz. Ne yapmamız lazım ya, ne? Neden?

Devrim Özkan: Ayşe'yi serbest bırakın! Yeter artık, sürekli her yeni güne başka bir adaletsizliğe uyanmaktan bıktık! Arkadaşlarımızı serbest bırakın! Suçsuz insanları serbest bırakın! Kimsenin sağlığıyla oynamaya hakkınız yok! Vicdanınız yok. Adaletiniz yok, hakkınız yok!