Memet Ali Alabora ile Halit Ergenç’in kolkola yürüdüğü fotoğraf da Ayşe Barım’a sorulan sorular arasındaydı. Barım, bu soruya şöyle cevap verdi: Halit, beni aramıştı, Kadir Topbaş‘tan randevu aldıklarını, oraya doğru yürüdüklerini söylemişti. Kadir Topbaş ile randevuyla görüştüklerini hatırlıyorum. Birlikte çalıştığım oyunculardan hiçbirisi bana gelip; "Birlikte Gezi Parkı’na gidelim" gibi bir şey söylemedi. Memet Ali Alabora birlikte çalıştığım oyunculardan biriyle tiyatro oyunu yapmıştı. Aynı zamanda o dönemde Oyuncular Sendikası başkanıydı.

Savcı, sorguda; Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı dönemi öncesi hiçbir HTS telefon kaydı bulunmamasına rağmen Gezi Parkı döneminde nasıl görüşmeye başladıklarını sordu. Bunun üzerine Ayşe Barım; "Memet Ali Alabora oyuncular Sendikası başkanı olması nedeniyle oyuncularla yakın temas içerisindeydi. Memet Ali Alabora ile tape içeriklerinde yazan görüşmeler bana aittir orada hatırladığım kadarıyla sosyal medyada Memet Ali Alabora zor duruma düşmüştü. Hedef haline geldiğini hatırlıyorum. Bu tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür. Başkaca irtibatıma bakıldığında kendisiyle o döneme ve sonrasında ilişkin görüşmem hiç yoktur. Ben, birlikte çalıştığım oyuncularımı başlarına bu süreçte provokatif bir eylem gelmesinden endişe duymam ve Memet Ali’nin oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle aramışımdır” İfadelerini kullandı.

Ayşe Barım’a tape içeriklerinde geçen bildiri ve kimlerle konuştuğu da soruldu. Memet Ali Alabora ile söz konusu bildiriye ilişkin Oyuncular Sendikası başkanı olduğundan, kendisi de menajer olduğu için birlikte çalıştığı oyuncularına zarar gelmemesi için konuştuğunu söyleyerek bildirinin içeriğini de hatırlamadığını belirtti.

“HelpTurkey” başlığıyla ilgili asla bir ilgim olamaz diyen Ayşe Barım, bu konuda ise şunları söyledi: Bu paylaşım, Türkiye’de çok kişi tarafından paylaşılmıştır. Bu paylaşım benim bilgim dahilim dışında milyonlarca kişi tarafından yapılmıştır. Ben böyle bir yönlendirme yapmadım. Bilgisayarımda çıkan ‘Occupygezi’ kadın görselini tahmin ettiğim kadarıyla bana biri göndermiştir. Bu görseli Bergüzar‘a benzettiğim için saklamış olabilirim. Başka bir manası yoktur. Ben, 23 yıldır bu mesleği çok çalışarak disiplinli ve dürüst bir şekilde yaptım. Bir menajer olarak görevim birlikte çalıştığım oyuncuların iş ve kariyerini yönetmek. Onları en iyi şekilde temsil etmektir. Oyuncular, sanatçıdır. Bu sanatçıların kendi fikirleri, iradeleri ve kendi kararları vardır. Ben hiçbir şekilde onların fikirlerini yönlendirme yaparak herhangi bir organizasyon işine girmedim. Üç haftadır süregelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetimin devletin tarafından giderilmesini istiyorum. Ben, bütün iş hayatım boyunca herhangi bir tarafın adamı olmadım. Sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Sosyal medyadaki yönlendirmelerle böyle bir süreç yaşadığım için son derece üzgünüm ve sağlığım çok kötü bir biçimde etkilendi.

TEKELLEŞME SORUŞTURMASI DA YÜRÜTÜLÜYOR

Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca soruşturma yürütülüyor.