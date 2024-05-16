Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Aşkım, bebeğim
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını paylaştı. Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca, fotoğraflara kayıtsız kalmadı
Son dönemin popüler komedyenlerinden Doğu Demirkol, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Doğu Demirkol, çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, sevgilisinin fotoğraflarına, "Aşkım, bebeğim" yorumunu yaptı.
"BABAMA BENZETİYORUM"
Ayşe Kırca, geçtiğimiz günlerde, "Günümüz komedyenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna; "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim Doğu (Demirkol). Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri" şeklinde cevaplamıştı.
"İNŞALLAH EVLENİRİZ"
Ayşe Kırca, "Evlilik var mı?" sorusuna, "1.5 sene oldu. İnşallah evlilikle taçlandırırız. Zaten evli gibiyiz. Zamanımız hep birlikte geçiyor. Siz de dua edin" diye cevap vermişti.