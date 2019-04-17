Cezası 3 kez ertelenen Ayşe Çelik, kalan cezasını in infazı İÇİN yeniden cezaevine girdi. Çelik’in avukatı Mahsunıi Karaman soyyal medya hesabında “Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün yeniden Cezaevine girdi. Ayşe öğretmenin cezasının infazı, daha önce 3 kez ertelenmiş, bu süre zarfında Anayasa Mahkemesi önünde bulunan bireysel başvurusunun karara bağlanması umut edilmişti. Ancak maalesef bir karar verilmedi” diyerek duyurdu.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Ayşe Çelik halkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı televizyon programındaki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmış, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 15 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Çelik, bebeğiyle birlikte 20 Nisan 2018’de cezaevine girmiş, 4 Mayıs’ta bebeği için tahliye edilerek, cezası ertelenmişti.