Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşe Şeyma Keten: İlk görüşte âşık oldum - Magazin haberleri

        Ayşe Şeyma Keten: İlk görüşte âşık oldum

        İbrahim Selim ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ayşe Şeyma Keten, ilk görüşte başlayan aşk hikâyelerini anlattı: İbrahim'i tanıyınca gözlerin ışıldamasının ne demek olduğunu anladım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 08:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlk görüşte âşık oldum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim’den evlenme teklifi alan Ayşe Şeyma Keten, ünlü oyuncuya ilk görüşte âşık olduğunu açıkladı.

        Ayşe Şeyma Keten, tanıştıkları ilk an çok etkilendiğini belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Eskiden insanlar bana hep gözlerimin ışıldadığını söylerdi; İbrahim’i tanıyınca bu ifadenin gerçek karşılığını buldum. Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici. Kendimi aşka tamamen kapattığım bir dönemde karşılaştık ama olacağı varsa oluyor işte... İbrahim sadece çok âşık olduğum biri değil, aynı zamanda bana sonsuz güven veren bir yol arkadaşı."

        Evleniyorlar
        Evleniyorlar Haberi Görüntüle

        İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, evlenmeye karar verdiklerini; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" şeklinde açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

        Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Zübeyir Canatan, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu. (DHA)

        #Ayşe Şeyma Keten
        #İbrahim Selim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!