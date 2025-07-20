‘Ayşe Tatile Çıktı’ filmi’nin çekimleri başladı

Lacivert Medya’nın üzerinden uzun zamandır çalıştığı film, 1957 - 1974 arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak.

Çekimlerine de, Kıbrıs Harekâtı’nın 51'inci yıldönümünde başlanan filmin yapımcılığını Coşkun Özer üstlenirken, yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor.

'AYŞE TATİLE ÇIKTI' 28 KASIM’DA SİNEMALARDA!

1974’te Cenevre Konferansı’nda Türk hükümeti uzlaşının bittiğini ilan eder. Tarihe geçen parola duyurulur: ‘Ayşe tatile çıksın.’ Bu söz, yalnızca bir harekâtın değil, yıllardır süren fedakârlıkların ve umutların simgesidir.

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Film, 1957’de Lefkoşa’da yaşayan idealist bir öğretmen olan Ali’nin hikâyesine odaklanıyor. Barışçıl hayaller kuran Ali, yaşanan saldırıların ardından, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın gizli mücadelesine katılır. Bir yanda aşkı Aysel, diğer yanda vatanı için verdiği savaş… Ali’nin hikâyesi, hem bir kahramanlık destanı hem de insan kalabilmenin en ağır sınavını izleyiciye yaşatacak.