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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!" - En son haberler

        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"

        Kadın cinayetinin son adresi Diyarbakır oldu. Kayapınar ilçesinde, 30 yaşındaki A.A., 31 yaşındaki eşi Ayşe Altan'ı, başından pompalı tüfekle vurup öldürdü. Katil zanlısı koca daha sonra polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm" itirafında bulundu. A.A., gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:53
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        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
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        Diyarbakır'da alınan bilgiye göre, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi 406. Sokak'taki evlerinde A.A. (30), eşi Ayşe Altan'ı (31), başından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        POLİSİ ARAYIP "EŞİMİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ

        AA'da yer alan habere göre polisi arayan A.A, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        KATİL ZANLISI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polise teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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