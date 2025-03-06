Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanma kararı aldı
2017'de evlenen oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, boşanma kararı aldı
Giriş: 06.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:06
'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmişti.
İkili, bu iddiaya karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında 'Tepeli' soyadını kaldırmayan Ayşecan Tatari'nin fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.
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Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin Müjgan isminde bir kızları var.
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