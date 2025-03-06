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        Haberler Magazin Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanma kararı aldı - Magazin haberleri

        Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanma kararı aldı

        2017'de evlenen oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, boşanma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:06
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        Boşanma kararı aldılar
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        'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmişti.

        İkili, bu iddiaya karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında 'Tepeli' soyadını kaldırmayan Ayşecan Tatari'nin fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.

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        Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin Müjgan isminde bir kızları var.

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        #ayşecan tatari
        #Edip Tepeli
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