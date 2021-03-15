"İYİ Kİ DOĞDUM"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, doğum gününde eşi ve kızı ile birlikte çekilen yeni karesini yayınladı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "İlk defa bu kadar içten hissediyorum iyi ki doğduğumu. İyi ki doğdum da sen de geldin dünyaya Müjgan'ım... Hepinize çok teşekkür ederim" notunu düştü.

Sevenleri Tatari'ye çok sayıda "İyi ki doğdun" ve "Nice senelere" şeklinde yorumlar yaptı.