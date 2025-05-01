Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, aile bağlarını koruyor

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Duygu'su olarak tanınan Ayşecan Tatari ile oyuncu eşi Edip Tepeli hakkında bir süredir boşanma iddiaları gündemde. Tatari’nin boşanma kararıyla ilgili konuşan annesi Aliye Uzunatağan; “Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi, o zaman üzülürdüm” ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin evliliklerini kurtarmaya çalıştığı, ancak fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Ayşecan Tatari'nin sosyal medya hesabından Tepeli ile birlikte olduğu fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Edip Tepeli ile birlikte kutlayan Tatari, kızlarının doğum gününde de eşiyle bir araya gelmişti.

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Boşanma süreçlerini 'kademeli boşanma'ya çeviren çift, son olarak yeniden bir araya geldi. Kitap içerikleri hakkında paylaşımlar yapan Ayşecan Tatari'ye eşi Edip Tepeli de eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından; "Ailemi seviyorum" notuyla paylaştı. Çiftin bu paylaşımı, boşanma aşamasında olsalar bile aile bağlarına verdikleri önemi gözler önüne seriyor.