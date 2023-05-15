"KÜLÇE GİBİ KENDİNİ BIRAKTI"

Ayşegül Aldinç, kendisin oldukça endişelendiren konuyla ilgili olarak "Annemi az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı, külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım" dedi.