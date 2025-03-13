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        Haberler Müzik Ayşegül Aldinç ile Işıl Yücesoy, Deniz Müzesi'nde buluşuyor

        Ayşegül Aldinç ile Işıl Yücesoy, Deniz Müzesi'nde buluşuyor

        Ayşegül Aldinç ve Işıl Yücesoy, Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:59
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        Deniz Müzesi'nde buluşacaklar
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        Ayşegül Aldinç ile Işıl Yücesoy, Beşiktaş'ta yer alan Deniz Müzesi'nde verecekleri konserlerle sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

        'İçmeden Sarhoş', 'Ya Seninle Ya Sensiz', 'İspanyol Meyhanesi' ve 'Anlamazdın' gibi şarkılarla sahne alacak olan Işıl Yücesoy, 20 Mart Perşembe günü sevenleriyle buluşacak.

        Ayşegül Aldinç ise 22 Mart Cumartesi günü; 'Durum Leyla', 'Beni Hatırla' ve 'O Kız' gibi şarkılarıyla sahne alacak.

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        #Ayşegül Aldinç
        #ışıl yücesoy
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