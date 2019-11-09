Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç eskiden kendisini beğenmediğini itiraf etti.

Kutsal Motor programına konuşan, “Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme’ durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum.” dedi.

Aldinç, programda beğendiği ünlü erkekleri de açıkladı:

“Bradley Cooper’ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne’i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek’ de, ‘zekâ’ da, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim.”

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel, akıllı veya zeki sözcüğünün latincesi olan sapien ile sexualis'in birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Sapyoseksüelliğin basit olarak tanımından bahsetmek gerekirse ikili ilişkilerde kişinin ‘’ben onun beynini seviyorum’’ cümlesiyle özetleyebiliriz. Sapyoseksüel kişiler genellikle entelektüellikten, zekadan ve zekice yapılan espirilerden hoşlanan kişilerdir.