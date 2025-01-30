Ayşegül Aldinç’in sesinden: 'Bu Akşam Gün Batarken Gel'

İlki büyük ses getiren 'Kadının Türküsü' projesinin Garaj Müzik etiketli ikinci albümü, Türk pop müzik tarihine adını yazdırarak unutulmazlar arasına giren Ayşegül Aldinç ile devam ediyor.

Düzenlemesi Salih Korkut Peker'e ait olan bu eskimeyen eser, bir beste olmasına rağmen içeriği ve ilhamı itibarıyla tam bir 'uşşak kadın türküsü'. Şarkının hikâyesi ise şöyle: İçkili muhabbet alemlerine oldukça düşkün olan Ahmet Rasim, aylar sonra evinin yolunu bulur. Nicedir yolunu bekleyen karısı onu bir güzel yıkar, paklar.

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Ahmet Rasim hemen akabinde karısına, yolda gördüğü hatırlı bir arkadaşının onu meyhaneye davet ettiğini söyler. Karısı onu kapıya kadar geçirir ve dışarı çıkarken "Bey, sakın geç kalma, erken gel olur mu?" der. Bu ince ve bir o kadar ağır serzeniş, Ahmet Rasim'i çok etkiler ve meyhane yolunda sözlerini yazar. Yakın arkadaşı kemani Tatyos Efendi de bestesini yapar. Cefakar bir kadının serzenişi, hepimizin yüz küsur yıldır dilinde olan bu şarkıyı doğurur.