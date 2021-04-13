Yıldız, "Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kıza bilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil." cevabını vermişti.