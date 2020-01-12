Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara, ikinci yarı hazırlıklarının sürdürdükleri Antalya'da Habertürk'e açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki yıldız ilk yarıda birçok şanssızlık yaşadıklarını belirtirken röportajda konsol oyunu yarışması gerçekleşti. Fatih Öztürk'le Aytaç Kara, birbirlerine oyunda meydan okudu! İşte Aytaç'ın açıklamaları ve o görüntüler...

"Takım olarak iyi bir yerde olduğumuzu söyleyemem. Çünkü çok şanssızlıklar yaşadık. İlk devre şu an takım olarak istediğimiz sıralamada değiliz."

"Futbol yıllar geçtikçe daha da zorlaşıyor. Futbolun bize değil de bize futbola ayak uydurmamız lazım. Artık futbol, hem hücum hem de defans olarak bir bütün şeklinde oynanıyor. Biz futbolcular olarak buna ayak uydurmalıyız ki devam edebilelim."

"Playstation iyi oynarım. Zayıf arkadaşlarım da var kampta… Kaleci Fatih arkadaşımızı dün çok fena üzdüm. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Dakika 65’te 5-1’den sonra odayı terk etti."

Aytaç Kara’yla yaptığımız röportaj bir anda konsol oyunu iddialaşmasına dönüştü. Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk’le birbirlerine meydan okuyan Aytaç Kara, soluğu oyunun başında aldı. Oldukça eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken, kazanan bakalım kim oldu?

Muhabir : 2 yakın arkadaş şu an yanımızdalar (Fatih Öztürk ve Aytaç Kara)

Fatih Öztürk : Yo yo o kadar yakın değiliz. (Gülüşmeler)