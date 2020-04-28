Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Aytaç Kara, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Koronavirüs sürecinden bahseden tecrübeli orta saha, Kasımpaşa olarak lige ara verilmeden önce çıkış yakaladıklarından bahsederken sezonun kalan haftalarına dair yorumlar da yaptı. Aytaç bireysel hedefinin ise A Milli Takım formasını yeniden terletmek olduğunu belirtti. Aytaç Kara röportajı şöyle:

Öncelikle karantina günlerinden biraz bahseden misin?

-Liglere ara verildikten sonra İzmir’e geldim. Burada ailemle birlikteyim. Kendi açımdan eksik kalmamak için antrenmanlarıma bireysel olarak devam ediyorum. Sağlıklı bir şekilde evimin bahçesinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ailemizle birlikte kendimizi izole ettik. Güzel bir şekilde günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz.

Bireysel antrenmanlarını sosyal medyada paylaştığını görüyoruz. Sana verilen bir program mı var? Sen nasıl sürdürüyorsun antrenmanlarını ya da bir futbolcu neler yapmalı bu dönemde?

-Tabi ki hocamızın verdiği belli programlar var. Ayrıca da ben ekstra antrenmanlarıma devam ediyorum. Çalışmayı seven bir futbolcuyum ve buradaki boş zamanlarımı da genelde çalışarak geçiriyorum. Biz futbolcuyuz ve görevimiz kendi vücutlarımıza iyi bakmak… Bu da devamlı çalışmamızı, antrenman yapmamızı gerektiren bir durum... Ben de ona göre antrenmanlarımı ve beslenmemi ona göre ayarlamaya çalışıyorum.

Süper Lig’in haziran ayında başlaması bekleniyor. Bu anlamda sen İstanbul’a ne zaman döneceksin ve çalışmalarınız ne zaman başlayacak?

-Liglerin devam edecek gibi duruyor. Bize de kulüpten mesaj geldi. Pazartesiden (dün) itibaren takım halinde antrenmanlara başlayacağız. Lig başlayana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbola ilk kez bu kadar uzak kaldık. 35-40 gündür takımla birlikte antrenman yapmıyoruz. Takım arkadaşlarım da bireysel çalışıyor. Bunun eksikliğini kapatmak için lig başlayana kadar takım halinde sıkı şekilde çalışmalıyız. Biz de takım halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

BU ZORLU DÖNEMİ AŞACAĞIZ

Kasımpaşa son haftalarda bir çıkış göstermişti ve küme düşme potasının üzerine çıkmıştı. Ancak koronavirüs nedeniyle ligler askıya alındı. Lige verilen bu ara sizin yükselen grafiğinizi ne derecede etkiler?

-Söylediğiniz gibi lig devam ederken en formda takımlardan biri haline gelmiştik. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştık. İyi bir çıkış yakalamıştık. Takım yeni olduğu için adaptasyon süreci biraz uzun sürdü. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça son haftalarda iyi performans göstermeye başladık. Ancak koronavirüs sürecinde 35-40 gün takımla birlikte antrenman yapmadık, bireysel çalıştık. Bu tabii ki çok önemli bir eksiklik… Ama bu eksikliği lig devam etmeden önce yapacağımız toplu antrenmanlarda kapatmaya çalışacağız. Lige böyle bir ara verilmesi sadece bizim için değil tüm takımlar için kötü oldu. İnşallah en yakın zamanda yeniden adapte olup lige kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu zor bir şey ama bu zorluğu aşabileceğimize inanıyorum.

Devre arasında takımda ciddi değişimler yaşandı. Yeni oyuncular kadroya katıldı. 2. devreye iyi başlamasanız da son haftalarda bir çıkış gösterdiniz. Bunu neye bağlıyorsun?

-Devre arası köklü bir değişiklik yaşadık. Giden ve gelen çok kişi oldu. Neredeyse takım değişti. Uyum süreci tabii ki kolay olmuyor. Bir Türk futbolcu başka bir şehre gittiği zaman bile uyum sorunu yaşayabiliyor. Gelen arkadaşlarımızın çoğu farklı ülkelerden ve farklı dinlerden… Dolayısıyla uyum süresinin biraz uzun sürmesi normaldir. Biz de bu süreci son zamanlarda aşmıştık. Verdiğimiz mücadele ve oynadığımız futbol beğenilmeye başlamıştı. Uyum sürecini aştık ve antrenmanlarımıza tekrar başlayıp o sıcak havayı tekrar yakalayıp lige devam etmek istiyoruz.

İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kalan 8 maçın haziran ve temmuzda oynanması planlanıyor. Futbolcu sağlığı açısından bakıldığında sıcak havalarda oynamak sizleri ne derecede etkiler?

-Bu durum kimsenin beklediği bir durum değildi. Bu bütün dünyada böyle… Tabii ki zorluklar olacak. Sıcak havalarda futbol oynamak gerçekten de hiç kolay değil. Ancak biz elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Bu sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu… Tabi o konularla ilgili ülkemizi, futbolumuzu yönetenlerin ya da bilim kurulunun düşünceleri mutlaka vardır. Bize ne zaman sahaya çıkacaksınız derlerse, biz de çıkıp işimizi yapmaya devam edeceğiz.

FUAT ÇAPA YORUMU: SİHİRLİ DEĞNEK

Bu sezon Kasımpaşa’da teknik direktör değişiklikleri yaşandı. Şu anda da Fuat Çapa takımın başında… Fuat hoca geldikten sonra küme düşme hattından da kurtuldunuz. Fuat hocanın takıma ne gibi etkileri oldu?

-Aslında sezona başlarken Kemal hocamızla iyi bir başlangıç yapmıştık. Ancak şanssızlıklarımız çok oldu. Öne geçmemize rağmen puan kaybettiğimiz çok maç oldu. Ardından toparlanma sürecinde Tayfur hoca geldi. Tabi mental olarak sıkıntıları olan bir oyuncu grubuyla çalışmak zorunda kaldı. O da istediklerini yapamadı. Çünkü devre arası değişim sürecinde hocamızın elinde bir kadro yoktu diyebilirim, çok eksiğimiz vardı. Fuat hocamızın gelmesi gerçekten takım üzerinde olumlu bir etki sağladı. Çünkü birbiriyle kaynaşmaya çalışan bir oyuncu grubu vardı. Fuat hoca da hem bireysel hem de takımla birlikte gerçekleştirdiği toplantılar çok olumluydu. Zaten hocamızın 5 dil biliyor olması ve oyuncularla birebir iletişim kurması bence çok önemli… Bizden neler istediğini anlattı. Takım olarak Fuat hocayı seviyoruz. Gerçekten bir sihirli değnek varsa, bunu Fuat hoca değdirdi diyebilirim. Son haftalara bakılınca bu da belli oluyor. Ekibiyle birlikte önemli işler yapıyorlar. Ben de takımım adına onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Serkan ağabey de devre arası transferlerinde önemli oyuncular takıma kattı. Bir takım çalışması var diye söylüyorum bunları… Bu da takıma görüldüğü gibi olumlu yansıdı.

KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ SEZONUNU GEÇİRİYORUM

Son yıllarda istikrarlı bir görüntü çiziyorsun. Bu sezon bir orta saha oyuncusu olarak 27 maçta 8 gol atıp 1 asist yaptın. Aslında senin mevkiinde oynayan birinin daha çok asist yapması beklenir ama sen daha çok gol atmayı seviyorsun. Bu anlamda kendi performansını nasıl değerlendirirsin?

-Attığım gollerde takımım puan veya puanlar kazanabiliyorsa bu daha önemli… Tabi ki gol atmak benim asıl görevim değil. Ben 10 numara oynamıyorum, 8 veya 6 numara olarak forma giyiyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımın açıklarını kapatmam, pas alış-verişlerini sağlamam ve takımımın dengesini kurmam lazım… Ancak bu sezon skora daha çok katkı sağladım. Çünkü takımımızda buna yatkın çok oyuncu var. Hem pas yapabileceğim hem de gol yollarında iyi anlaşabildiğim kenar oyuncularımız var. Bunlar da benim performansımı artırıyor. Daha çok atağa çıkabiliyorum. Bir futbolcunun istediklerini yapabilmesi için takım arkadaşlarının iyi olması lazım. Kendi açımdan baktığımda kariyerimin en önemli sezonunu geçiriyorum diyebilirim. Kalan 8 maçta bunun da üstüne koyabilirsem benim için çok güzel şeyler olabilir.

EN BÜYÜK HEDEFİM MİLLİ TAKIM

Son olarak hem takımın hem de kendin için neler hedefliyorsun?

-A Milli Takım formasını tekrardan giymek en büyük hedefim… Takım olarak bu sezon en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabi gelecek sezon yeni hedefler koyulabilir ama bu sezon bunları hedefliyorum. İnşallah ilk olarak bu hedeflerimi gerçekleştiririm daha sonra yeni hedeflere doğru ilerleyebilirim.