Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü, Alanya'da karşı karşıya geldi. Ankaragücü, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor ise puanla tanışamadı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE HEYECAN SÜRÜYOR... AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Aytemiz Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2

12. dakikada Ankaragücü'nün organize geliştirdiği atakta İlhan'ın sağdan pasını El Kabir penaltı noktası üzerinde tamamlamak istedi. Savunma araya girdi.

20. dakikada Lucas Villafanez'in sağ kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunu son anda Hopf çıkardı.

40. dakikada El Kabir'in pası ile soldan ceza alanına giren Youness Mokhtar, sol çaprazda sağına çektiği topa iyi vurdu ancak uzak köşeye giden bu şutu Haydar uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Isaac Sackey rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyaspor 10 kişi kaldı.

Baskısını artıran Ankaragücü aradığı golü 65. dakikada buldu. Youness Mokhtar'ın sol kanatta rakibini ekarte ettikten sonra altı pas içine harika gönderdiği ortasına İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda Haydar müdahalede bulunamadı ve Ankaragücü, deplasmanda 1-0 öne geçti.

70. dakikada bu kez Thievy Bifouma, ikinci sarı kartını gördü ve Ankaragücü de 10 kişi kaldı.

Tiago Pinto 89. dakikada Ankaragücü'nü 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda ataklar sonuç vermedi ve Ankaragücü karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 79 Emre Güral), Augusto (Dk. 73 Cenk Ahmet Alkılıç), Tzavellas, Nsakala, Sackey, Barış Başdaş, Efecan Karaca (Dk. 58 Maniatis), Villafanez, Campos, Bobo

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 80 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 73 Kenan Özer), El Kabir (Dk. 88 Szukala)

GOLLER: Dk. 65 İlhan Parlak, Dk. 89 Pinto (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Bifouma (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Augusto, Dk. 46 Barış Başdaş, Dk. 82 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Arif Morkaya, Dk. 39 El Kabir, Dk. 83 Faty, Dk. 85 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Ankaragücü rakip yarı sahanın ortasından kazandığı serbest vuruşu Erdem Özgenç kullandı ve doğrudan kaleye gönderdi ancak sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz çıkardı.

14. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci Johannes Hopf ile karşı kaşıya gelen Bobo, kaleciyi de çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

21. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Baiano’nun ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Villafanez’in kafa vuruşu kaleci Hopf’ta kaldı.

33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın rakip ceza alanının sağından kaleye gönderdiği şut savunmadan döndü.

41. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Kabir'in pası ile soldan ceza alanına giren Mokhtar, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak uzak köşeye giden topu Haydar uzanarak kornere çeldi.

50. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Villafanez'in ortasında topla buluşan Baiano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakika MKE Ankaragücü öne geçti. Mokhtar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

89. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında topla buluşup ceza sahasına ilerleyen Pinto, topu kaleci Haydar Yılmaz'ın solundan ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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