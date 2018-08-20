Öne Çıkanlar
Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü
Futbol
Haberler > Futbol > Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ

Aytemiz Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU

Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Ankaragücü, rakibini deplasmanda 2-0 yenen Ankaragücü, ilk 3 puanını aldı. Bşakent ekibine galibiyeti getiren golleri İlhan Parlak ve Tiago Pinto kaydetti. Alanyaspor ise henüz puanla tanışamadı. Alanyaspor'da Isaac Sackey 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Başkent ekibinde ise Thievy Bifouma 70. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ankaragücü ilk haftada sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybederken, Alanyaspor ise deplasmanda Sivasspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olmuştu

19 Ağustos 2018 Pazar, 23:44:06 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü, Alanya'da karşı karşıya geldi. Ankaragücü, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor ise puanla tanışamadı. 

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE HEYECAN SÜRÜYOR... AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Aytemiz Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2

 12. dakikada Ankaragücü'nün organize geliştirdiği atakta İlhan'ın sağdan pasını El Kabir penaltı noktası üzerinde tamamlamak istedi. Savunma araya girdi.

20. dakikada Lucas Villafanez'in sağ kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunu son anda Hopf çıkardı.

40. dakikada El Kabir'in pası ile soldan ceza alanına giren Youness Mokhtar, sol çaprazda sağına çektiği topa iyi vurdu ancak uzak köşeye giden bu şutu Haydar uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Isaac Sackey rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyaspor 10 kişi kaldı.

Baskısını artıran Ankaragücü aradığı golü 65. dakikada buldu. Youness Mokhtar'ın sol kanatta rakibini ekarte ettikten sonra altı pas içine harika gönderdiği ortasına İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda Haydar müdahalede bulunamadı ve Ankaragücü, deplasmanda 1-0 öne geçti.

70. dakikada bu kez Thievy Bifouma, ikinci sarı kartını gördü ve Ankaragücü de 10 kişi kaldı.

Tiago Pinto 89. dakikada Ankaragücü'nü 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda ataklar sonuç vermedi ve Ankaragücü karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU 

STAT: Bahçeşehir Okulları 
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 79 Emre Güral), Augusto (Dk. 73 Cenk Ahmet Alkılıç), Tzavellas, Nsakala, Sackey, Barış Başdaş, Efecan Karaca (Dk. 58 Maniatis), Villafanez, Campos, Bobo

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 80 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 73 Kenan Özer), El Kabir (Dk. 88 Szukala)

GOLLER: Dk. 65 İlhan Parlak, Dk. 89 Pinto (MKE Ankaragücü)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Bifouma (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Dk. 36 Augusto, Dk. 46 Barış Başdaş, Dk. 82 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Arif Morkaya, Dk. 39 El Kabir, Dk. 83 Faty, Dk. 85 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)


MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Ankaragücü rakip yarı sahanın ortasından kazandığı serbest vuruşu Erdem Özgenç kullandı ve doğrudan kaleye gönderdi ancak sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz çıkardı.
14. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci Johannes Hopf ile karşı kaşıya gelen Bobo, kaleciyi de çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
21. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Baiano’nun ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Villafanez’in kafa vuruşu kaleci Hopf’ta kaldı.
33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın rakip ceza alanının sağından kaleye gönderdiği şut savunmadan döndü.
41. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Kabir'in pası ile soldan ceza alanına giren Mokhtar, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak uzak köşeye giden topu Haydar uzanarak kornere çeldi.
50. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Villafanez'in ortasında topla buluşan Baiano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakika MKE Ankaragücü öne geçti. Mokhtar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1
89. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında topla buluşup ceza sahasına ilerleyen Pinto, topu kaleci Haydar Yılmaz'ın solundan ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.