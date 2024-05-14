Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayten Gökçer'in vefatı için ünlülerden paylaşım: Nilgün Belgün, Demet Akbağ, Hülya Koçyiğit... - Magazin haberleri

        Ayten Gökçer'in vefatı ünlüleri yasa boğdu

        Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek olan Gökçer'in vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosu ve sinemamızın kıymetli isimi Ayten Gökçer’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Daha dün seni anmıştık oysa ki... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an var, o da şu an... Keşke anmışken arasaydım. Başta sevgili kızına, tüm aileye, sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.

        2

        Ajda Pekkan: Canım Ayten'ciğim, mekânın cennet olsun ışıklarda uyu.

        3

        Zafer Algöz: Devlet tiyatrolarının değerli sanatçısı Ayten Gökçer'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Özellikle 'Kim Korkar Hain Kurttan' oyunundaki olağanüstü performansını hâlâ hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin.

        4

        Erol Evgin: Sinema ve tiyatromuzun çok değerli sanatçısı sevgili Ayten Gökçer'i sonsuzluğa uğurlarken; ailesine, sanat dünyamıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

        5

        Melek Baykal: Ayten ablam. Çok değerliydin benim için. Üç gün önce rüyamdaydın. Çok üzgünüm çok. Hepimizin başı sağolsun. Yarın sevenleriniz yanınızda uğurlanacaksınız. Ben maalesef yarın tiyatro turnesinde olacağım için bulunamayacağım. Üzüntü içindeyim ama beni en iyi siz anlarsınız. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekânınız cennet olsun. Sizi hiç unutmayacağız.

        6

        Demet Akbağ: Kıymetli Ayten Gökçer'i kaybetmişiz. Mekânı cennet olsun.

        7

        Metin Şentürk: Sinemamızın usta oyuncularından Ayten Gökçer'in vefatı üzerine derin bir üzüntü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        8

        Nilgün Belgün: Ayten Gökçer, tiyatro sahnesinin en güzel, en iyi oyuncularından biriydi… Çok da eğlenceli matrak bir kadındı. Beni çok severdi ben de ona hayrandım müthiş bir güzelliği vardı. Yıllar önce Bodrumdaki yazlık evinde gece beni yemeğe davet ettiğinde hazırladığı sofrayı, gecenin geç vaktine kadar yaptığımız o muhteşem sohbeti sonra beni kapılara kadar geçirip arabama bindirip parktan "Gel gel" diye parktan çıkarışını hiç unutmam. Samimi, sahici, ışığı şahane olan neşeli güldükçe daha da güzelleşen bir kadındı… Güle güle güzel kadın yattığın yer incitmesin.

        9

        Zerrin Tekindor: Canım Ayten ablacığım, seni çok özleyeceğim.

        10

        Erhan Yazıcıoğlu: Türk tiyatrosu bir efsanesini daha kaybetti. Mekânı cennet, yolu ışıklı olsun.

        11

        Mahsun Kırmızıgül: Ah Ayten annem ah... Çok üzgünüm. Tiyatro ve sinemamızın çok değerli usta ismi Ayten Gökçer'in vefat haberini aldım. Kendisine Allah'tan rahmen, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        #ayten gökçer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı