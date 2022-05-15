Ayten İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Ayten isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AYTEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ayten ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ayten isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ayten isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

AYTEN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ayten ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Ay Bedenli, Ay Gibi, Güzel ve Boylu Poslu. Mızrağın Ucuna Yapılmış Ayın Üstüne Yapılan Tüy. İçten Gönülden Söyleyen. Ay Yüzlü, Teni Beyaz ve Parlak Olan, Güzel Vücutlu Kadın.

AYTEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ayten ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Ayten ismini koymak caizdir.

AYTEN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ayten ismini kullanan 117.665 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ayten ismini kullanan 23.976 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ayten ismini kullanan 7.845 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ayten ismini kullanan 7.627 kişi bulunmaktadır.

AYTEN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çok heyecanlı ve duyguları çok yoğun olan kimselerdir. Birden sinirlenirler; ancak kin tutma özellikleri yoktur. Duygularını açığa vurmayı çok severler bu yüzden sanat, müzik, beceri ve icat yeteneği oldukça fazladır. Başkasının etkisi altında çok fazla kalırlar.