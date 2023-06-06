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Haberler Gündem Politika Son dakika: Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti! - Haberler
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Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa ettiğini açıkladı

Son dakika: Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti! - Haberler
Habertürk Ankara

İYİ Partili Aytun Çıray, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Çıray açıklamasında şunları kaydetti: "Aziz Türk Milleti, 'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam,' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti’ye değil cumhurbaşkanlığı Seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu genel sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum. Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Başta İzmir teşkilatları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlarda her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz Türk Milletinin ve İzmirli hemşerilerimin beni anlayacaklarından eminim."

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