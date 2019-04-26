Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2017 verilerine göre, 174 bin 38 ton ayva üretimiyle dünyada ilk sırada yer alan Türkiye'nin ardından 112 bin 783 ton üretim ile Çin ve 109 bin 516 ton üretimi ile Özbekistan geliyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden (AKİB) alınan bilgiye göre, 2017'de 18 bin 977 ton ayva ihraç edilirken, geçen yıl bu rakam 19 bin 901 tona yükseldi. Türkiye, geçen yıl en fazla ayvayı 5 bin 937 tonla Rusya'ya ihraç ederken, 2 bin 783 tonla Almanya ikinci, bin 794 ton ile Irak üçüncü sırada yer aldı. Irak'ı ise bin 408 tonla Romanya ve bin 142 tonla Hollanda takip etti.

Bu ülkelerin yanı sıra aralarında İsviçre, Belçika, Norveç, İsrail, Dubai, Bahreyn, Fransa ve Kuveyt'in aralarında bulunduğu 39 ülkeye daha ayva gönderen Türkiye, geçen yıl ayva ihracatından 13 milyon 418 bin lira gelir elde etti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN AYVANIN YÜZDE 58,88'İ SAKARYA'DAN

TÜİK ve FAO'nun 2017 verilerine göre, 174 bin 38 ton olan toplam ayva üretimine, Sakarya 102 bin 476 tonluk destek verdi.

Türkiye'de üretilen ayvanın yüzde 58,88'i Sakarya'dan karşılanırken, Türkiye'de üretilen ayvanın yüzde 33,9'u ve il genelinde üretilen ayvanın yüzde 57,57'si Geyve ilçesinden elde ediliyor. Türkiye'nin en önemli ayva yetiştiriciliğinin yapıldığı Geyve ilçesinde yılda yaklaşık 59 bin ton ayva üretiliyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yapılan analiz sonuçlarına göre, Geyve ayvası sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından daha çok tercih ediliyor. Aynı araştırmada, Geyve yöresinin ekolojik koşullarından dolayı ayva kalitesinin yüksek olduğu, aynı çeşit farklı bölgelerde yetiştirildiğinde aynı tat ve kalite özelliklerini göstermediği belirtiliyor.

GEYVE AYVASININ DÜNYADA TANINIRLIĞI HEDEFLENİYOR

Geyve ayvasının tanınırlığını artırmak için bir dizi çalışma başlatan Geyve Belediyesi, marka tescili, coğrafi işaret başvurusu, fuarlar ve festivallerle tanıtım yaparak Geyve ayvasının bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayvayla alakalı çalışmaları sürdürdüklerini, ilçenin tamamını ilgilendiren tüm faaliyetlerde belediye olarak dokunuşlar yapmak istediklerini söyledi.

Belediyenin logosunu da ayva olarak belirlendiğini anımsatan Kaya, "Belediye olarak ayvayla alakalı marka tescili yaptık. İlçemizde ciddi anlamda tarım yapılmakta ve yaklaşık 350 bin ton ürün üretilmekte. Dünyada ayva üretiminde Türkiye birinci sırada, Türkiye'de Sakarya, Sakarya'da ise birinci sırada Geyve gelmekte. Biz de ilçemizde bu kadar katma değer sağlayan bir ürünü değerlendirme adına bu marka tescillerini yaptık." dedi.

Fuarlar, festivaller düzenleyerek ayvanın tanınırlığını ve bilinirliğini artırdıklarını vurgulayan Kaya, bu çalışmalarının ayvaya ciddi katma değer sağladığını anlattı.

En son İstanbul'da yapılan EMITT fuarında "Geyva" markasıyla ayvanın çeşitli ürünlerini tanıttıklarına değinen Kaya, "Bundan sonra da ayvayla alakalı faaliyetlerimiz devam edecek. Hollanda ile alakalı bir çalışma yapmayı planlıyoruz çünkü borsası Hollanda'da ama en büyük üretim bizde. Allah ömür verirse biz Geyve'de Geyve ayvası ve bölgedeki ayvayla beraber Türkiye'nin pazardaki payını daha yükseklere çıkarmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Çalışmaların kişilere bağlı kalmaması için Geyve Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye olarak çiftçilerle toplantılar yaparak Geyve Ayva Üretici Birliği kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Kaya, projelerin tamamlandığını, tüzüğün oluşturulduğunu ve Tarım ve Orman Bakanlığının onayına sunulduğunu ifade etti.

Geyve'de kalibrasyon ve depolama eksikliği olduğuna dikkati çeken Kaya, hibe fonlarından da faydalanarak bir soğuk hava deposu, kalibrasyon paketleme fabrikası kurmayı planladıklarını bildirdi.