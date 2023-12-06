Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni kurtardı.

AA'nın haberine göre; Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.