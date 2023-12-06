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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 06:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 06:21
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        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni kurtardı.

        AA'nın haberine göre; Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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        #Balıkesir
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