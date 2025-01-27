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        Ayvalık'ta önemli imar kararı: Konut veya rezidans olarak satılamayacaklar

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; turizm imarlı alanlarla ilgili kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olan uygulamayla ilgili, Ayvalık Belediye Meclisi önemli bir karara imza attı. Belediye Meclisi, otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek olan kararı, olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:56
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        Ayvalık'ta önemli imar kararı
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        Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek karar alındı.

        Belediye meclisinde; Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda yer alan "Tercihli Konut Alanı" ve "Turistik Tesis Alanı" lejantını kapsayan plan notları ile alakalı plan notu değişikliğine ait imar komisyon raporu okundu.

        Mevcut uygulama imar plan notlarında Turistik Tesis Alanları için yapılanma koşulları yeniden belirlendi.

        Hazırlanan plan değişiklikleri ve ilavelerinin meclise sunulmasına ve bu değişiklik ve ilavelerin uygulamaya alınmasına kadar turistik tesis alanı kullanımlarının plan ve plan gereği uygulamalarının durdurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

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