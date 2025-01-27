Ayvalık'ta önemli imar kararı: Konut veya rezidans olarak satılamayacaklar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; turizm imarlı alanlarla ilgili kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olan uygulamayla ilgili, Ayvalık Belediye Meclisi önemli bir karara imza attı. Belediye Meclisi, otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek olan kararı, olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 27.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:56 facebook

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