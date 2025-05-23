Ayvalık'ta "8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" kapsamında Ayvalık Belediyesince Küçükköy Mahallesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Sırbistan'ın Sancak bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagic, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünden başlayan yürüyüş, Küçükköy Camisi avlusunda tamamlandı.
Kortej sırasında dans gösterileri de gerçekleştirildi.