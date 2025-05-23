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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık'ta "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" | Son dakika haberleri

        Ayvalık'ta "8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:34
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" kapsamında Ayvalık Belediyesince Küçükköy Mahallesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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        Yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Sırbistan'ın Sancak bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagic, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünden başlayan yürüyüş, Küçükköy Camisi avlusunda tamamlandı.

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        Kortej sırasında dans gösterileri de gerçekleştirildi.

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        Protokol üyeleri, daha sonra Küçükköy Mahallesi'nin sokaklarında yöre halkının açtığı stantları gezdi.

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        #ayvalık
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