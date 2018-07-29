Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında 1 yıldır sürdürülen çalışmaların ardından geçtiğimiz Mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalanmasının ardından Ayvalık'ta, Yunanistan'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli 'VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlandı.
İHA'da yer alan habere göre; Ayvalık Ticaret Odası binası içerisinde oluşturulan büroda, hafta içi her gün 08.30 ile 12.00 saatleri arasında vize başvurularının kabul edildiği, 20 avrosunun servis bedeli olmak üzere 80 avro karşılığında 5 gün içinde Schengen vizelerinin başvuru sahiplerine ulaştırılması ise Ayvalıklı tatilcilerin yüzünü güldürüyor.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, turizm kenti olan Ayvalık’ta tatilciler için çok büyük bir kolaylığı beraberinde getiren vize başvuru işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"VİZE HİZMETİ AYVALIKLILARIN AYAĞINA GETİRİLDİ"
Yunanistan'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık’ta yaşayanların ayağına getirildiğini belirten Başkan Büyükçıvgın, "Vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Ayvalık hudut kapısı, bölgemizin Avrupa’ya açılan önemli bir noktasıdır. Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor.
Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik" dedi.
"NİSAN AYINDAN İTİBAREN 400 CİVARINDA BAŞVURU ALDIK"
'VFS Global' Türkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslantürk ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de 24 ülkeyi temsil ettiklerinin altını çizerek, "Şirketimiz Türkiye’de Antalya, Bodrum Marmaris, Kuşadası İzmir'de vize işlemlerini yürütüyor. Bu çalışmaya Ayvalık’ta katıldı. Nisan ayından itibaren 400 civarında başvuru aldık, günlük ortalama vize sayımız beş. Yunanistan Vize Başvuru merkezimizden İzmir'de olduğu gibi hem parmak izi hem de retina taraması yapıyoruz. Ayvalık'taki vize başvuru işleminden İzmir Başkonsolosluğuna bağlı 12 ilden birinde ikamet eden başvuru sahipleri Ayvalık ofisimizden vize başvurusunu yapabilir" dedi.
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