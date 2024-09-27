Ayvens Türkiye'de 30 bin araç ile faaliyet gösterecek

ALD Automotive ve LeasePlan şirketlerini tek bir ortak kimlik altında birleştiren yeni küresel mobilite markası Ayvens, Türkiye’deki lansmanını gerçekleştirdi. Bugünden itibaren iki şirket, Ayvens olarak tek bir marka altında faaliyet gösterecek.

Daha önce ALD Automotive ve LeasePlan, Türkiye’de iki ayrı şirket olarak faaliyet gösteriyordu. LeasePlan’in, ALD Automotive tarafından küresel ölçekte satın alınmasıyla yeni küresel mobilite markası Ayvens doğdu.

Ayvens, Türkiye’de 30 binden fazla araç filosunu bünyesinde barındırıyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketler için araç ve filo kiralama, mobilite danışmanlığı, filo yönetimi ve ikinci el araç satışı gibi hizmetler sunan iki şirketin operasyonları artık tek marka altında devam edecek.