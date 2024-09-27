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        Haberler Ekonomi Otomobil Ayvens Türkiye'de 30 bin araç ile faaliyet gösterecek - Otomobil Haberleri

        Ayvens Türkiye'de 30 bin araç ile faaliyet gösterecek

        ALD Automotive ve LeasePlan'in birleşmesinden doğan Ayvens, Türkiye'deki lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye'de 30 binden fazla araç filosu ile hizmet veren şirketin Genel Müdürü Türkay Oktay, "İş ihtiyaçlarına uygun sunduğumuz ürünlerle mobilite çözümleri geliştirmeyi ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor, her adımda somut ilerleme sağlamak için çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 08:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 08:12
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        30 bin araç ile faaliyet gösterecek
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        ALD Automotive ve LeasePlan şirketlerini tek bir ortak kimlik altında birleştiren yeni küresel mobilite markası Ayvens, Türkiye’deki lansmanını gerçekleştirdi. Bugünden itibaren iki şirket, Ayvens olarak tek bir marka altında faaliyet gösterecek.

        Daha önce ALD Automotive ve LeasePlan, Türkiye’de iki ayrı şirket olarak faaliyet gösteriyordu. LeasePlan’in, ALD Automotive tarafından küresel ölçekte satın alınmasıyla yeni küresel mobilite markası Ayvens doğdu.

        Ayvens, Türkiye’de 30 binden fazla araç filosunu bünyesinde barındırıyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketler için araç ve filo kiralama, mobilite danışmanlığı, filo yönetimi ve ikinci el araç satışı gibi hizmetler sunan iki şirketin operasyonları artık tek marka altında devam edecek.

        'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Mobilite pazarının birçok gelişme ve büyüme fırsatları barındırdığını kaydeden Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte operasyonel kiralama sektörünü yeni bir seviyeye taşıma fırsatı sunuyoruz. İş ihtiyaçlarına uygun sunduğumuz ürünlerle mobilite çözümleri geliştirmeyi ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor, her adımda somut ilerleme sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Oktay, sürdürülebilirlik konusunda global stratejilerini yalnızca elektrikli araç geçişi üzerinden değil, aynı zamanda doğru araç döngüsünü yaratarak sağlayacaklarını da belirterek, "Müşterilerimizi uzun soluklu araç kullanımına teşvik ederek, düzenli bakımları yapılmış, iyi durumda olan kullanılmış araçların kiralamasını, satışını gerçekleştirerek araçlar için doğru sürdürülebilirlik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz. Ayrıca, dünya genelinde sahip olduğumuz 500 binden fazla elektrikli araç ile dünyanın en büyük elektrikli araç filosunun sahibi konumundayız. Bu sayede karbon emisyonlarının azaltılmasında da sektörde öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.

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