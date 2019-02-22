Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2018 açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından açıklanan araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %53,4 oldu



Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken 2018 yılında %53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,1'den %12,1'e yükseldi.



Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde %53,6 iken 2018 yılında %49,6'ya, kadınlarda ise %62,4'den %57'ye düştü.



Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında %66,1, 2018 yılında ise %61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında %53,1, 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.



Genel mutluluk düzeyi, 2011-2018

Evli kadınların evli erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü



Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2018 yılında %56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, %46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,6'sının, evli kadınların ise %60,7'sinin mutlu olduğu gözlendi.



Okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi daha fazla oldu



Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, %59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %53,9 ile yükseköğretim mezunu, %52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %52,3 ile ilkokul mezunu ve %51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.



Bireyleri en çok aileleri mutlu etti



Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %74,2 olurken bunu sırasıyla; %12,9 ile çocuklar, %3,6 ile eş, %3,3 ile kendisi, %2,7 ile anne/baba ve %1,8 ile torunlar takip etti.



Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı



Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %69 olurken bunu sırasıyla; %15,5 ile sevgi, %8,8 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,2 ile iş takip etti.



En yüksek memnuniyet %75,2 ile asayiş hizmetlerinde görüldü



En yüksek memnuniyet oranı, 2018 yılında %75,2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %74,8 ile ulaştırma, %70,4 ile sağlık, %63,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %56,7 ile eğitim ve %56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.



Bireylerin %72,1'i kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etti



Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında %72,1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %71,1 iken kadınlarda bu oran %73 oldu.



