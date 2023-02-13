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Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve yakınları tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ölü sayısı 29 bini geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları sürerken artçı sarsıntılar da devam ediyor. İşte, 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem bölgesindeki artçı depremler...

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  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    Son depremler listesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı depremin ardından araştırılıyor. Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Malatya ve çevre illerde büyük hasara neden olan depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor. Deprem bölgelerinde artçı sarsıntılar devam ederken 'En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?' sorusuna cevap aranıyor. İşte, 13 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile artçı depremler...
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 80 bin 278 yaralımız var. 10 ilde 6 bin 444 bina yıkıldı." ifadelerine yer verildi.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    KAHRAMANMARAŞ'TA 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI!

    13 Şubat Pazartesi günü saat 04:12'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    13 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİNDE PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTILAR

    Saat 04:12 Kahramanmaraş Göksun - 3.7

    Saat 02:45 Malatya Doğanşehir - 3.1

    Saat 01:32 Kahramanmaraş Pazarcık - 3.1

    Saat 01:08 Malatya Doğanşehir -  3.2

    Saat 00:59 Kahramanmaraş Nurhak -  3.7

    Saat 00:38 Kahramanmaraş Afsin - 3.2
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 13 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 13 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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