Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin açıklamalar devam ediyor. Artçı sarsıntılar sürerken yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. İşte 9 Şubat Perşembe meydana gelen son dakika depremleri...