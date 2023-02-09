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Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler

Yaşanan son depremler Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından araştırılıyor. Özellikle depremden etkilenen 10 çevre ilde artçı sarsıntılar devam derken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremlerini haberimizde derledik. İşte, 9 Şubat Perşembe 2023 son depremler listesi...

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  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 9 Şubat 2023 Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin açıklamalar devam ediyor. Artçı sarsıntılar sürerken yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. İşte 9 Şubat Perşembe meydana gelen son dakika depremleri...
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 9 Şubat 2023 Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 9 Şubat 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 9 Şubat 2023 Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    9 ŞUBAT KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.09 07:58:47  38.0187   36.4235        7.8      -.-  3.1  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.09 07:54:42  38.1107   38.4265        5.0      -.-  2.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.09 07:49:39  35.9750   35.8800       14.3      -.-  2.4  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                      İlksel
2023.02.09 07:47:46  36.0583   35.9780       16.4      -.-  3.4  3.5   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.09 07:40:30  38.1408   37.7813        9.4      -.-  2.1  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.09 07:38:56  38.4185   36.2530        5.8      -.-  1.6  -.-   MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)                          İlksel
2023.02.09 07:38:33  37.3912   37.1195       11.6      -.-  1.9  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.09 07:36:42  37.8775   36.6735       13.0      -.-  3.0  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.09 07:34:42  38.1282   38.5042        5.8      -.-  4.2  4.1   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.09 07:32:23  37.8383   37.6743       12.6      -.-  3.4  3.2   AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.09 07:26:12  38.2348   38.5255       13.6      -.-  2.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2023.02.09 07:20:45  38.1738   36.8070        3.6      -.-  2.3  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.09 07:18:19  37.9543   36.3828        1.7      -.-  3.9  4.0   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.09 07:15:33  38.2722   38.1200        5.0      -.-  3.4  3.4   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.02.09 07:10:40  38.0800   37.4677        9.8      -.-  2.7  2.6   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.09 07:09:15  38.1258   36.7715        5.0      -.-  3.1  3.0   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.09 07:07:37  38.2518   37.9155        5.0      -.-  3.1  -.-   OREN-AKCADAG (MALATYA)                            İlksel
2023.02.09 07:04:56  38.8957   39.7490        5.4      -.-  3.7  3.8   OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI)                       İlksel
2023.02.09 07:02:19  37.9563   36.4418       12.0      -.-  2.4  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.09 07:01:30  36.3942   36.2173        8.6      -.-  3.1  2.9   UZUNALIC-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.09 06:52:15  38.0167   38.1775       15.7      -.-  3.9  4.0   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.09 06:46:05  38.0787   36.5107        5.0      -.-  3.5  3.4   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.09 06:44:50  38.2382   38.1057        5.0      -.-  2.9  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.02.09 06:40:17  37.9167   36.6735        4.8      -.-  3.3  3.3   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.09 06:36:54  37.3923   36.9070        5.7      -.-  2.8  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.09 06:34:19  38.2360   38.1132        5.0      -.-  3.4  3.5   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.02.09 06:31:46  37.1772   36.9592        5.4      -.-  2.5  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.09 06:28:08  38.2112   38.6922        5.0      -.-  3.5  3.5   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.09 06:26:12  38.1127   38.2083        5.0      -.-  3.9  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.09 06:24:52  36.5605   36.3888        7.3      -.-  4.0  -.-   CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2023.02.09 06:24:00  36.8777   36.3845       19.5      -.-  2.9  3.1   KAPILI-DORTYOL (HATAY)                            İlksel
2023.02.09 06:20:50  38.2722   38.7117        5.3      -.-  3.0  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 9 Şubat 2023 Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 9 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 9 Şubat 2023 Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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