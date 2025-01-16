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        Haberler Dünya Azerbaycan ile Ermenistan'dan sınır görüşmesi | Dış Haberler

        Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonu bir kere daha toplandı

        Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın tespit edilmesi için tesis edilen Sınır Belirleme Komisyonu bir kere daha toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:18
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        Azerbaycan ile Ermenistan'dan sınır görüşmesi
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        Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 11'inci toplantısı iki ülke sınırında yapıldı.

        Toplantıda taraflar, sınır belirleme çalışmalarına Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti sınırının kesişim noktasından başlamak üzere kuzey-güney istikametinde devam edilmesi ve Ermenistan-Azerbaycan-İran sınırı kesişim noktasında son verilmesi konusunda mutabakata vardı.

        Sınır belirleme çalışmalarının yürütülmesine ilişkin kılavuz taslaklarını da görüşen taraflar, bir sonraki toplantının tarih ve yerinin, çalışma grupları düzeyindeki istişareler yoluyla belirlenmesi konusunda anlaştı.

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