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Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıyla yapılan petrol ihracatının Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 2.6 milyon tona gerilediğini açıkladı.

BTC boru hattı, BP tarafından işletilen Azeri, Çırağ ve Güneşli (ACG) petrol sahalarından elde edilen petrolü ihraç etmek için kullanılıyor. Azerbaycan'ın toplam petrol ihracatı ocakta 3.251 milyon tona ulaştı ve bunun yüzde 81'i BTC üzerinden ihraç edildi.

Azerbaycan ayrıca Rusya üzerinden Bakü-Novorossiisk boru hattıyla, Gürcistan üzerinden de demiryolu ve Bakü-Supsa boru hattı aracılığıyla petrol ihraç ediyor.