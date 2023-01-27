Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendiğini ve koruma müdürünün öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre saldırı Tahran saatiyle 08:30'da gerçekleşti. Kalaşnikof tüfekli saldırgan, kontrol noktasını aşıp, koruma müdürünü öldürdü.

Olayda saldırıyı önlemeye çalışa büyükelçiliğin iki güvenlikgörevlisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bakanlık, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ayrıntıların açıklanacağını bildirdi.