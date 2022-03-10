'Aziz' ve 'Efnan' hapishanede evleniyor 0:00 / 0:00

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Aziz’i (Murat Yıldırım) bitirmek için Efnan’ı (Simay Barlas) hedef alan Pierre (Fırat Tanış), oğlunun ölümü için idam cezasında ısrarcıdır. Efnan parmaklıklar ardında kaderini beklerken Aziz, onu yalnız bırakmakla kalmaz, verdiği sözü de tutar. Efnan’la evlenerek onu Payidar yapar. Hapishanede bir ilki gerçekleştiren ikili duygusal anlar yaşarken Efnan’ın sözleri Aziz’i gözyaşlarına boğdu.

Aşkla hüznün iç içe olduğu bu sahneler aynı zamanda dizinin ön izleme sahnesi olarak da paylaşıldı. Efnan ve Aziz’in sıra dışı evlilik sahneleri Neşat Ertaş’ın Zülüf Dökülmüş Yüze parçası ile daha da etkileyici bir ana dönüştü. Ertaş’ın hem sesinin hem de nağmelerinin süslediği duygu yüklü dakikalar sosyal medyada da ses getirdi. Öz izleme beğeni dolu yorumlar alırken nefesler Cuma akşamı yaşanacaklar için tutuldu.

Efnan’ın kaderi ne olacak? Aziz’in gücü onu kurtarmaya yetecek mi? Aziz heyecan dolu gelişmelerle Cuma akşamı 20.00’de Show TV’de.

İşte Aziz’in 17. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;