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Haberler Televizyon Aziz 19. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
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Aziz 19. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dilruba'nın Aziz'in başucunda "Bir kere gittin bıraktın beni, bir daha gitme..." dediği tanıtımda Dilruba'nın sözlerini duyan Adem şoke oluyor. İşte Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Aziz 19. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Öfkesine hakim olmakta zorlanan Adem, Dilruba'ya Aziz'in öleceğini söylerken ikili arasındaki gerilim giderek artıyor. Efnan'ın "Başka çarem kalmadı Aziz, affet beni" sözlerinin sebebi merak konusu olurken Pierre'in evine gittiği anlar dikkat çekiyor.

İşte Aziz'in 19. Bölüm 2. Tanıtımı;

AZİZ'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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