Nigar Hala'nın "Aziz ile Efnan'ın bebekleri olacak galiba" sözleri üzerine büyük bir heyecanın yaşandığı sahnede Efnan hamile olmadığını söyleyerek durumu açıklıyor.

"AİLENİ İHMAL ETME..."

Nigar Hala Aziz'i geceleri sık sık gidip eve dönmediği için uyarıyor ve ailesini ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor. Aziz ve Efnan'ın gerildiği gözlerden kaçmazken, vatanı için zorlu bir görev üstlenen Aziz'in bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oluyor.

AZİZ'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Pierre'in almış olduğu darbe onun Hatay'daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay'dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan'ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır. Kenan'ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre'in harekete geçmesine ve Aziz'e tuzak kurmasına neden olur.

Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Aziz, Efnan'ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan'ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?