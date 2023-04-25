Aziz Çetin: Nuri Şahin ile başarılı olduk

AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin tüzük değişikliğini içeren olağanüstü genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı.

İlgili yasa gereği gerçekleştirilen genel kurulda, tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Bundan böyle Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Kulübü olarak anılacak.

Daha sonra konuşma yapan ve bir süre önce ayrıldığı Antalyaspor AŞ başkanlığı döneminde yaptıklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Yaptıklarımızın önemli bir kısmını Antalyaspor'umuzun tarihini okuyan gelecek nesiller bilecek. Nuri Şahin'i futbolculuktan teknik adamlığa getirmenin çılgınlık olarak değerlendirildiği ortamda bunu yaptık ve başarılı olduk. İşte o tarih kitapları hem bunu, hem de bu kararın ardından gelen unutulmaz yenilmezlik serisini altın harflerle yazacak."

Yeniden renklerine bağladıkları Doğukan Sinik'i kulüp tarihinin rekor bedeliyle İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer ettiklerini, futbolcuları ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright'ın transferinin de ülke gündemine oturacak tarzda yolda olduğunu dile getiren Çetin, "Biz geldiğimizde 11 milyon avro olan borcumuzu futbol ekonomisindeki bütün olumsuzluklara rağmen 9,5 milyon avroya düşürdük. Bu yılın sonunda da mevcut yönetimin özverisi ile borcun daha da düşeceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Çetin, camia içinde kaostan beslenenler olduğunu anlatarak, "Örneğin 500 milyon borcumuzun olduğunu kim biliyor dersem hemen hemen hepiniz el kaldırabilirsiniz. Peki ya Güney Afrika'da Cape Town Antalyaspor adında bir kulübümüzün olduğunu, Atletico Madrid ile anlaşma yaptığımızı, İran'da Antalyaspor futbol okulu olduğunu, Belçika'da, Fildişi'nde, Arjantin'de, Özbekistan'da bize yeni yetenekler kazandıracak çalışmalar yaptığımızı, anlaşmalarımızı tamamladığımızı kim biliyor dersek, sanırım kalkan eller bir elin parmaklarını geçmez. Antalyaspor'umuzun bünyesinde dünya şampiyonu sporcularımız bulunduğunu, olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız olduğunu bilen var mı peki?" diye sordu.

Antalyaspor AŞ başkanlığını "ateşten gömlek" olarak nitelendiren Çetin, Sabri Gülel başkanlığındaki yeni yönetimin de işinin son derece zor olduğunu ve onlara destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.