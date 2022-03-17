Kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendiler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Aziz' ile 'Efnan' kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendi!

Show TV’nin etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle milyonları ekran başına toplayan, O3 Medya imzalı sevilen dizisi Aziz unutulmayacak bir bölümle ekrana geliyor. Hapishanede nikahlanan Aziz (Murat Yıldırım) ve Efnan (Simay Barlas) bu Cuma yayınlanacak 18. bölümde davullu zurnalı evleniyor

'Aziz' ile 'Efnan' kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendi!
Kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendiler!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Herkesin merakla beklediği sahneler İstanbul’un efsane kış olarak adlandırılan yoğun kar yağışına denk gelince dizi ekibi zorlu anlar yaşadı. Kışın zorlu koşullarında gerçekleşen çekimler kar fırtınası nedeniyle sık sık kesintiye uğrarken oyuncular tükenmeyen enerji ve performansları ile takdir topladı.

Aziz ve Efnan nihayet muratlarına ererken düğünde patlayan silah yürekleri ağızlara getirdi. Çiftin mutlu gününe kim gölge düşürüyor, hain kurşunla vurulan kim olacak şimdiden büyük merak konusu.

Aziz heyecan dolu yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten'in hayatı hakkında bilgiler
TELEVİZYON Çağlar Ökten kimdir?
Oğlum’un 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum 6. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Oğlum’un 7. bölüm fragmanı yayınlandı!
Son dakika: Fatih Altaylı'nın bu hafta 16 Mart Çarşamba konukları
TELEVİZYON İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları
Aziz 18. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Aziz 18. bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Aziz 18. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!
Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz final bölümü ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Sadakatsiz neden final?
TELEVİZYON Sadakatsiz final mi yapıyor?
Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru uyarlama mı, ne zaman başlıyor?
TELEVİZYON Kasaba Doktoru dizisi konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu daha! Kuruluş Osman oyuncusu Murat Serezli kimdir, kaç yaşında, nereli, annesi ve babası kim? İşte Murat Serezli biyografisi...
TELEVİZYON Kuruluş Osman'a sürpriz konuk oyuncu!
Survivor kim elendi ve kim gitti? 16 Mart SMS oy sonucu ile Survivor'da kim elendi, eleme adayları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor elenen yarışmacı kim oldu?
TELEVİZYON Survivor'da kim elendi, kim gitti?
SÜRPRİZ ADAY | Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adadan gitti? Acun Ilıcalı açıkladı: 15 Mart Survior'da eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kazanan takım hangisi?
TELEVİZYON Survivor'da eleme adayı açıklandı!
'Baba'da 'Emin' ile 'Kadir' arasındaki ipler koptu
TELEVİZYON 'Baba'da 'Emin' ile 'Kadir' arasındaki ipler koptu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.