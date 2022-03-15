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Aziz 18. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Aziz 18. bölümde neler olacak?

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizisi Aziz'in yeni bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım yayınlandı.

Aziz 18. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Aziz 18. bölümde neler olacak?

Aziz'in Efnan'la düğününü tüm Antakya'ya duyurduğu tanıtımda genç aşıkların mutlu günü için hazırlıklar başlıyor. Kınası yapılan Efnan'ın güzelliği göz doldururken, sevilen çiftin gelinlik ve damatlıkla görüldüğü anlar büyük beğeni kazanıyor.

AZİZ İLE EFNAN'IN DÜĞÜNÜNDE NEFES KESEN GELİŞMELER YAŞANACAK!

Aziz'e karşı yenilgiyi kabullenemeyen Pierre ise Aziz ile Efnan'ın bu mutlu gününü bozmak için son hamlesini yapıyor. Pierre'in düğünde ne yapacağı merak konusu olurken patlayan silah sesi ve yaşanan korku dolu anlar akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. "Aziz ile Efnan'ın düğününde neler olacak?" sorusunun yanıtı için şimdiden nefesler tutuldu!

AZİZ'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba'nın hayatını altüst etmektedir. Bu sırada Aziz'in, Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba'nın eski defterleri açmasına neden olur. Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz'in Pierre'i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer. Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre'in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 18. Bölüm Tanıtımı;

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