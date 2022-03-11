'Aziz', 'Efnan'ı kurtarabilecek mi?

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı 'Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz' bu akşam heyecan dolu 17. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz, Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir.

Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

'Aziz', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!