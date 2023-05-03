Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Doğu Roma'nın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen 1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları, Saraçhane'de gün yüzüne çıkarılıyor

ABONE OL
AA
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Doğu Roma'nın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları, Saraçhane'deki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    AA'nın haberine göre kilisenin yer altında kalan kısımlarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığınca kazı yapılıyor. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Alanda çalışmalarını yürüten kazı ekibinin ulaştığı bulgular, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin envanterine giriyor.
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, Saraçhane'deki kazı alanında kilisenin içinde bulunduğu alanın İstanbul'un en önemli arkeolojik kalıntılarına ev sahipliği yaptığını söyledi. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Aziz Polieuktos'un, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra döneminin en büyük ve önemli yapısı olduğuna çeken Asal, kilisenin Doğu Roma Prensesi Anicia Juliana tarafından yaptırıldığını belirtti. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Kilisenin, prenses Anicia Juliana tarafından kendisinden sonra iktidara gelen İmparator Justinianus ve hanedan mensubu olmayan eşi Theodora'ya karşı güç gösterisi amacıyla 524-527 yıllarında yaptırıldığını aktaran Asal, kilisenin çok önemli süslemeleri ve mimari yapısı bulunduğunu dile getirdi.
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    İLK ARKEOLOJİK KAZILARI 1960'LI YILLARDA YAPILDI

    Asal, yapının kubbeli bazilika olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Kubbeli bazilika olsun ya da olmasın özellikle mimari süsleme elemanlarıyla çok kıymetli. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Mesela arşitrav bloğu üzerinde çok güzel bir şiir yer almakta, şiirsel bir konu anlatılmakta. Anicia Juliana ve ailesiyle soyuyla ilgili güzel ifadeler yer almakta. Bu nedenle çok kıymetli" dedi.
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Kilisenin özellikle Latin istilası döneminde büyük yıkıma uğradığını anlatan Asal, yapının 1010 yılındaki depremden de etkilendiğinin söylendiğini, parçalarının ise buradan alınıp özellikle de Venedik'te San Marco Bazilikası'nda kullanılmak üzere sökülüp götürüldüğünü kaydetti. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Asal, bunların dışında İstanbul'daki diğer kilise benzeri yapıların süsleme ve inşasında da Aziz Polieuktos Kilisesi'nin malzemelerinden yararlanıldığını, günümüze kadar ulaşan bu duvarlarla yine de varlığını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

     
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Kilisenin ilk arkeolojik kazılarının 1960-1967'de İngiliz sanat tarihçisi Prof. Dr. Martin Harrison ve arkeolog Nezih Fıratlı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Asal, kilisenin gün yüzüne çıkan alanının büyük bir kısmının o dönemde ortaya çıkarıldığını aktardı. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Bölge Koruma Kuruluna burayı arkeopark alanı haline getirmek ve ziyarete açmak amacıyla proje getirildiğini kaydeden Asal, bunun üzerine alanda temizlik, restorasyon ve teşhir çalışmalarının planlandığını söyledi.

     
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    "ROMA DÖNEMİNE AİT HEYKEL BULUNDU"

    Kazı çalışmaları sonucunda ana yapı kuzey taraflarında yüzeyden yaklaşık 1 metre derinde mermer erkek heykeli parçası (torso) bulunduğunu ifade eden Asal, 33 santimetre yükseklik, 28 santimetre genişlik ölçülerindeki mermer heykelin 3 ila 4. yüzyıl Geç Roma dönemlerine ait olabileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Eserin dönemin sosyal yapısına dair izler taşıdığının altını çizen Asal, kolları, bacakları ve başı eksik olan bir erkek bedeni heykeli olan eserin tek omzu çıplak ve üzerinde "toga" olarak adlandırılan bir giysi olduğunu kaydetti.
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    Asal, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığına bağlı kazı ekiplerinin geçen yıl çalışmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

     

     
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    "Alanda 1960'lardaki kazılarda ortaya çıkarılan ama daha sonra çeşitli nedenlerle güncel atıkların olduğu bir dolgu tabakası var. Onları alandan arındırmaya çalışıyoruz. 
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

    En kısa zamanda alandaki kazı çalışmalarını, daha sonra da restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz."
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor
  • Ayasofya'dan sonra döneminin en büyük yapısı! Saraçhane'de gün yüzüne çıkıyor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.