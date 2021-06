Aziz Yıldırım konuşuyor!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Ben aday olmayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için burada bir araya geldik. Mahallede yönetim yapsanız bu liste olmaz.

3 yıl boyunca konuşmama kararı almıştık. Bazen bizi tahrik etmeye çalıştılar. Biz bu tuzağa düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bahane olmaması için konuşmadık. Verdiğimiz söz dün bitti. Artık ne gerekiyorsa onu yapacağız. Enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık diyorlar. Birazdan bütün rakamları açıklayacağım. Önerilerim de olacak.

1998'de 1 oyla başkan seçildik. 20 yıl sonra çok farklı bir tablo vardı. Geldiğimde sadece Metin Aşık Tesisleri vardı. Tapusu yoktu. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Hepsi burada. 50 tapu. Hep mal aldım. Hiç parayı harcayalım, şampiyon olalım, gidelim dedik. Mal varlığı borçtan fazladır. Başkan hesap bilmiyor galiba. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın daha çok malı var diyor. Beşiktaş'ın stadı var, karşıda tesisi var, bir de apartman var. Galatasaray'da devletin yaptığı stat, Florya devletle ortak, bir arazi ve oradan gelecek para var. Ufak tefek vardır. Fenerbahçe'nin neyi var? Okuyacağım. Yeni yönetim sözler verdi. Onları da göstereceğim. Acaba bir ağaç diktiler mi? Bir bekçi kulübesi yaptılar.

Sayın Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Seni 16 bin kişi beyaz atlı prens olarak gördü, gelecektin pamuk prensesi götürecektin. Pamuk prenses küme düşüyordu. 1980'lerde Ali Şen döneminde averajla ligde kaldık. İki sezon öncesi 3 maç kala küme düşmekten kurtulduk. Fenerbahçeliler, Ali Koç'tan başarı bekliyordu. Şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'de herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır.

Biz stadı kulüp imkanları ve borç alarak yaptık. 100 milyon maliyeti oldu. Ülker Arena'nın değeri 130 milyon. Samandıra, Dereağzı... Hep bir bahaneleri var, enkaz aldık. Sayın Ali Şen'den başkanlığı aldığımda bakın küpür: borç 5.5 trilyon.

Herkes bana saldırıyor diyor, ben geldiğimde neler oldu anlatayım. Ali Sami Yen'de Galatasaray maçı var. Devre arasında soyunma odasına indik, Vefa Bey'in yönetimi orada. Maç bitti, futbolcular otobüse binmiş, Ali Şen'in evine gittiler. Böyle muhalefet vardı. Pendik'e yenildik, istifaya davet ettiler. Kongre yaptık, bir tanesi aday olmadı. 2001'de yine bıraktık. Ben bıraktım dedim. Evden bırakmamı istediler. İnsanlar yürüdüler, geri döndük. 2006'da Denizli faciasını yaşadık, FETÖ operasyonları başladı orada. Telefonlar, şunlar bunlar, geri döndük. 2015'te hapse girdim, kendim için girdim yattım, orası çok güzeldi. Ali Koç'un için Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Artık bizi kendine rakip görme. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. Rakip olabilmek için 20 sene başkanlık yapacaksın, başarılar kazanacaksın, yaptıklarımızı yapacaksın, gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin, hapse gireceksin. Bugüne kadar sustum, Artık susmayacağım. Her gecenin sabahı olmaz bilin, beni kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Beni soyundurmayın yine. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz, boykot yapmayız. Bizi şikayet etmeyin.

Finans konuşacağım. Sen enkaz aldık diyorsun. Benim suistimalim varsa mahkemeler orada. Ama ben sizi mahkemeye vereceğim. Niye? Bu kürsüde konuşanların sözünü tutması lazım. 150 milyon euro verelim, 150 de sen ver dedik. 150+1 dedin. 151 milyon euro. Ne verdin şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. Sonra ne yaptın? 292 milyon da borç verdiğini söylüyorsun. Ben 30 milyon dolar verdim ve sildim. Kimseye de söylemedim. Senin verdiğin para benim verdiğim para kadar değil. 150 milyon sözü verdin, yerine getir.

52 tane oyuncu aldın, para yok bu kulüpte, nasıl aldın? 6 tane antrenör aldın. Bonservislere ne verdin? Biz SPK'ya bildiriyorduk. Şimdi diyecek ki Fenerbahçe'yi şikayet ediyor. Evet ediyorum, çünkü Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. 30 yaş üstü oyuncu almayacağız diyor. 2,6 trilyon borç gösteriyorlar. Şimdi 4,5 trilyon. Yüzde 67 artmış. 2 yıldır 500 milyon dolar para girdi. Bu para ne oldu? Söylüyorum 50 milyon euro oyuncuların satışından geldi. 3 tane basketbolunun ABD'ye gidişinden alınan para var. 25 milyon euro sermaye artırımı yaptılar. Yalvar yakar vergilerin amatörde kullanılması için yasa çıkartıldı. 25 milyona yakın para aldılar. Bizim dönemden 100 milyon euro. Kendi 50 milyon verdi, Yapı Kredi'den 50 milyon. 220 milyon etti. Stat, kombine, localar... 100 milyon. Yayın geliri 35-40 olması gerekirken düştü. Toplam 500 milyon euro para girdi. Atmıyorum.

Bizi ibra edilmemiş gibi gösterdiler. Biz ibra olmasaydık tüzük gereği kulübü yönetemezdiniz. Vay Fenerbahçem vay. Ondan sonra bize yalancı diyor. Ben hayatımda bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söylesem hapis yatmazdım. Ben diyor bir şey yapmadım, saygılıyım. Ben zona olmuşum, pantolonum düşüyor. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, ben değil. Çünkü bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sana Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta al, Benzema'yı al, Dzeko'yu al. Ortegalar, Alexler, Anelka geldi kulübede oturdu. Roberto Carlos, şampiyon oldu 100 bin kişi Carlos derken, arkadaşlarımız aldılar geldiler. Serdar'ı getiriyorsan bırak o zaman kim yapıyorsa yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir, parası olmayan da yönetir. Seni para için seçtiler. Vermeyeceksen kimse vermez. Her söylediğine 2 söz söylemem. O yanındakiler kulüpte konuşuyor, Galatasaray'dan dönmeler, hepsini duman ederim.

3 Temmuz önemli bir konu. Karabük'te maçımız vardı, mali kurula katıldım. Şampiyon olduk. O gün bütçe 250 milyon dolar'a bağlamışız. 2011 yılında. Bu bütçeyle işlem yapacaktık, kısmet olmadı. 3 Temmuz'da önce Murat Özaydınlı bana geldi. Hisseler 1.8'i buldu. Yüzde 15 halka arz yapalım. 270 milyon dolar para gelecek. 150 milyon dolar borcumuz var kapatalım. 100'ü bankaya koyalım. 20 milyonla da transfer yapalım.

MURAT ÖZAYDINLI: Bu hazırlıkları yaptık. 30 büyüğün olduğu listede yer alıyordu. Değer 1.5 milyar dolar'dı. Borcumuz 150'den biraz düşüktü. Halka arz yaparsak çok ciddi gelirimiz olacak. Ben gözaltındayken, beni sorgulayan kaçak savcı Mehmet Berk. Eylülde yapsaydık halka arzı da yapacaktınız, Fenerbahçe'yi kimse tutamayacaktı dedi.

Forbes dergisi, 'Aziz'in mucizesi' başlığını attı. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadım. Kırmızı çizgimiz diyor, sonra yönetimin başarısızlığını kapattı diyor. Benim dava arkadaşlarım bana FETÖ'cü diyor. Öyle bir şey söylemedik. O zaman önce Hakan Şükür'ün sözlerine cevap vereceksiniz. Dava arkadaşı olmak için aynı eylemde olmanız lazım. Hapis yattık. 2012'de seçim var, sen yönetime girmedin. Ben polise gittim dedim, bunların hepsinden şikayetçiyim dedim. Dilekçe verdim. Bizden başka herkes sevindi, ben sevinmedim. Dava öyle çıkmasa biz uğraşacaktık. Herkes dünyayı kazandık gibi. Biz olmasak dava olmaz. O zaman savunuculuğunu biz yapalım. Fenerbahçe'nin haklarıyla ilgili açılacak davaların bizim kontrolümüzde yapılması lazım. Çünkü biz yaşadık, dışarıdaki avukatlar bilemez. Biz yandık. Kimse bizim kadar bilemez. Bize sormadan yapmayın, daha Yargıtay'da dava devam ediyor.

Obradovic benim dostum. Akşamları otururduk konuşurduk. Ondan sonra 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. Gülerdik eğlenirdik. Baskonia'ya gittik. Ozan Bey'le.

OZAN BALABAN: Obradovic çok iyi bir insandır, 34 sayıyla yenildiğimizde parolamız şampiyonluk. Ben sözleri tutamıyorum bırakıyorum dedi. Aziz Bey'i aradım, aman kapıyı kapat, basına konuşmasın dedi. Uçağa bindik. Türkiye'de maçımız var. Aziz Bey, ben başkan olarak gelmedim dedi. Başkan teknik direktör olarak değil yol arkadaşı olarak buradayız dedi. Oradan döndük, o sene Euroleague şampiyonu olduk.

Marka yarattık basketbolda. Her şeyde başarılı olmak için antrenör lazım. Obradovic'i kaybedince yerine birini getirmek zor. Tesadüflerin olmadığı yerde Fenerbahçe'nin bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Reklam yokken 30 milyon bütçeyle şampiyon olduk. Borç aldık, ödedik. Sonra isim hakkını sağlayınca gelen parayla borçları ödedik. Aynı takım bizden sonra devam etti. Final Four'a kaldık. Başarısız olduk. Birlik beraberlik kayboldu. Benim teklifim, Sayın Ali Koç, basketbol takımını yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbolu AŞ yapıyorum de, ben de almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getireceğim. Her sene de Final Four oynayacağız. Bizde para çok.

6 şampiyonluk. 17 hocayla çalıştık. Bir söz de şu Fenerbahçe'ye hoca bulamıyoruz. Parayı verirsen herkes gelir. Sen bana 10 milyon euro ver, bak kimlere getiriyorum. Oyuncular da öyle. Sen Koç'sun. Benim gibi öğretmen çocuğu değilsin. Gereğini yap, yapmayacaksan bırak, başkası yapsın. Rakip yapıyor, 5 aday çıkıyor. Bizde niye çıkmıyor? 34 bin üye var. 10 bin de temsilci var. Niye çıkmıyor aday? Ben niye açtım halka. Kalacak olsam kapatırdım. Korkmayın çıkın. Biz kaybettik ne oldu? Para kazanmaya başladık, ailemizle zaman geçirmeye başladık. Herkes mutlu.

Basketbolda bizden önce 1 şampiyonluk var. 1990'da. Ülker'le birleşince arka arkaya 7 şampiyonluk yaşadık. Pinponda bile Avrupa şampiyonu olduk. Atletizmde aynı şekilde. Büyük Fenerbahçe'yi yarattık. Fenerbahçe kan kaybediyor, Fenerbahçe Anadolu takımı haline geldi. Tesisleşmeyi biliyorsunuz.

Şekip Bey, Twitter kullanıyor. Seviyor. Bizim Selim de seviyor. Maç kaybedince heyecanlanıyor, atıyor. Şekip Bey de altyapı diyor.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "Twitter'da altyapıyla ilgili konuşuyorduk. TFF'de 15 sene görev yaptım. O konuşmada bizim de projemiz olduğunu söyledim. Aziz Yıldırım'ın da değil, Fenerbahçe'nin. 10 senelik bir proje çünkü. Ali Bey'e onu yanlış aktarmışlar sanırım."

Yarın da konuşayım diye her şeyi anlatmak istemiyorum. Cemil Turan da burada. Rüştü'yle anlaşıyorlar Antalya'da. Devre arası geliyor, sezon sonu Fenerbahçe'ye katılacak. Anlaşma yapıyorlar, 1 araba verme sözü veriyorlar. Cemil beni aradı. Acil seni görmem lazım dedi. Rüştü'ye araba aldık, şirket parayı almadan vermiyor dedi. Gittik aldık, ben ödedim. Biz öyle Fenerbahçeliyiz. Yönetimde değildik o zaman. Ali Bey, Tottenham'la aram iyi diyorsun, hiçbiri gelmedi. Niye? Biz nerede ucuz bulsak alacağız. 52 oyuncuya kaç para ödedi net olarak bilen var mı? Şeffaf olacaktı. Kurumsal yapı. Yesinler ya. Böyle kurumsal yapı da görmedik.

Para yok, Fenerbahçe batmış ama sen 52 oyuncu alıyorsun. 30 milyon dolar parayla yapıyorsun. Antrenörleri getiriyorsun. Cocu'ya 1.5 milyon tazminat veriyorsun. Mourinho'yu getirsen daha iyiydi.

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci. Kaça aldılar? Bilen var mı? Bir lira ödeme göstermediler şimdiye kadar TFF'ye. Önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var. Kahveci'ye Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon bonservis önerdi. Biz kaça aldık? 11 milyon euro. Sakın beni yalanlamaya kalkmayın, evrakları koyarım. Ali Bey'i kandırıyorlar, yok Galatasaray 10 veriyor diyorlar. Yazık.

Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı devam edecek miydiniz diyorlar. Ben belki olmayacaktım diyor. Niyeti şu şampiyon yapıp gitmek. Sonra da Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon dedirtmek istiyor. Benim 20 senede yarattığım borçtan fazla borç yarattılar. Ne oldu sonuçta? Yanlış transferler. 10 oyuncu alsaydınız, Aykut'u tutsaydınız. Ama için Aziz Yıldırım kaçmış. Benimle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Seni pamuklara sarmışlar. Sağlam bir yönetim yap. Titr olarak yüksekte olmaları lazım. Bir başkan çıktı Ali Koç, bir TFF başkanı çıktı Nihat Özdemir. Biri de başkanlığa aday olacaktı neredeyse. Ben bundan sonra aday olmayacağım ama arkadaşlarıma destek olacağım. Protokol tribünde oturacağım. Bundan sonra geleceğim. Loca almayacağım. Protokolde bedava, devletten.

Sportif başarı olmayabilir, borç olabilir. Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. Onun telafisi yok. Fenerbahçe'yi Katarlılara satacak diyorlar. Bir fotoğraf çektiler, hemen sattık. Reklam içindi o, olmadı. Satış için tüzük belli. Bu operasyona genel kurulun kararı vermesi lazım. 3'te 2 vermezse yapamazsınız. Hiç böyle düşüncem olmadı. Hiç kimse Fenerbahçe'yi satamaz. Biz buradayız.

Ben burada hocacıları, FETÖ'cüleri gördüğüm an oradayım. Bu kulübe giremezler bilsinler.

MİTHAT YENİGÜN: "Büyük farkla kaybedince şoke olduk. Hayat devam ediyor. Devir teslim için 4 arkadaş gittik. Ali Bey uzun uzun anlattı. Neyi devraldıklarını anlattı. Bizim bilmediğimiz bir hesapta Fenerbahçe'nin parası var mı dedi. Döndü bana dedi ki bildiğin gibi değil çok kötü bir tablo var. Biz de bu tabloya adaydık dedim. Ozan da gitti birkaç gün. Geçen gün yapılmadı dedi, bilinmesini istedim."