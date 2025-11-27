Habertürk
        Azra Akın, Ceren Arslan'a sahip çıktı - Magazin haberleri

        Azra Akın, Ceren Arslan'a sahip çıktı

        2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda haksızlığa uğradığı için finale kalamadığını söyleyen Ceren Arslan'a destek oldu

        Giriş: 27.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:51
        Azra Akın, Ceren Arslan'a sahip çıktı
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Azra Akın, Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ceren Arslan hakkında konuştu.

        Etiler'de görüntülenen 2002 Dünya Güzeli Akın; "Ben ülkemizi temsil eden tüm kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Destek olacağız, sahip çıkacağız. Bu bir platformdur, orada tecrübe kazanacaksınız. Onun dışında çok şey var hayatta. Ben kendi dönemimde böyle baktım olaya" dedi.

        2025 Kainat Güzeli yarışmasını Meksika güzeli Fatima Bosch kazandı.
        "3 aday dışında herkes estetikliydi"
        "OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

        Öte yandan Ceren Arslan, önceki gün Bebek’te muhabirlerle bir araya geldi. Yarışma öncesi ve sonrası yaşananları değerlendiren Ceren Arslan, estetik iddiaları hakkında konuştu. Yarışmanın kendisi adına güzel geçtiğini ifade eden Arslan, estetik ve torpil konusuna açıklık getirdi. Kendisinde estetik olmadığını belirten Arslan, yarışmada estetiğe bakılmadığı söyledi: Estetik iddiası var. Tabii ki estetiğin hiçbir önemi yok yasal orada ve tutulan bir şey insanların sponsorları oluyor, hiç önemsemiyorlar. Birinci seçilen arkadaşımızda da estetik var. Olay estetikse bende hiçbir estetik yok. Daha önemlisi çoğu arkadaşımızın hakkı yendi. Ben kendi adıma çabalarımdan dolayı ilk 30’a kalabilirim diye düşünüyordum. Bazı adaylar biraz daha öne çıkarıldı bazı adaylar arka plana atıldı. Kültür ya da herhangi bir kriterli alakalı değil tamamen manipülasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Böyle şeyler gözlemledim. Bu mental olarak ve fiziksel olarak yoruyor. Hepimiz eşit müdahale görmek istiyorduk.

        Yarışmada birinci seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch ile çekildiği video sorulan Ceren Arslan; "Çok tatlı bir kız. Hepimiz oradan çok uyumluyduk. Enerjimiz güzeldi. Arkada kızlar hep dayanışma içindeydi. O videoyu da çok eğlenerek çektik. Onlarla hiçbir sorunum yok" diye konuştu.

        Ceren Arslan, podyumda Türk bayrağını dalgalandırmak istemiş, görevliler tarafından bu duruma izin verilmediği konuşulmuştu. Bayrak krizi hakkında konuşan Arslan; "Orada 'Bayrağı almaya gerek var mıydı?' diye söylemler oluyor. Tabii ki vardı. Orada bütün kızlar her buldukları fırsatta ülkelerini tanıtmaya çalışıyor. Zaten kuşağımızda ülkelerimiz yazıyor. Kendi adımızda ziyade ülkelerimizi temsil için oradayız. Bayrak almamız, sallamamız hepimizin yapmak istediği bir şeydi. Sonunda bayrağı alabildim” ifadelerini kullandı.

        Ceren Arslan, Türk sanatçılar tarafından gördüğü destekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kadın sanatçılardan büyük destek geldiğini söyleyen Arslan; "Demet Akalın, Simge Sağın yazdı. Hande Yener çok güzel mesajlar attı. Sanatçılarımızdan çok güzel destek aldım. Kadın sanatçılarımızdan kadın dayanışması olarak böyle destekler almak beni mutlu etti" dedi.

        Kariyer planlaması sorulan Ceren Arslan, oyunculuk yapmak istediğini söyledi: Oyunculuk hep istediğim bir şey. Karakterimin buna uygun olduğunu, yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki görmek lazım. İnsanın kendisini keşfedecek çok yolu oluyor. Uzun bir yol bu. Umarım güzel devam eder, iyi insanlarla karşılaşırım.

