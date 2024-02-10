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        Haberler Magazin Azra Akın, doğuma günler sayıyor - Magazin haberleri

        Azra Akın, doğuma günler sayıyor

        2017'de Atakan Koru ile evlenen, 6 yaşında Demir adında bir oğlu olan Azra Akın ikinci kez anne olmak için gün sayıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:11
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        2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına alan Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

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        7 aylık hamile olan Azra Akın, karnı burnunda görüntüsünü; "Sevgili Yasemin’in objektifinden, toplantı öncesi…" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılın ilk günlerinde paylaşmış, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.

        "BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ"

        Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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        Azra Akın, ayrıca; "Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu" demişti.

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        "ÇOCUĞUMU YALNIZ BAŞIMA BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

        Azra Akın; "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu. Eşimin ailesi ve benim ailem bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız zor olacak ama bir yardımcımız tabii ki olacak" şeklinde konuşmuştu.

        #Azra Akın

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