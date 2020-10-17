Azra Akın: O misyonu devam ettirmek istiyorum

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Bir toplantıdan çıkıp, başka bir toplantıya gittiğini anlatan Akın, yakında bir dans projesi olduğunu söyledi. Detay vermekten kaçınan Azra Akın, sosyal sorumluluk projelerinin her zaman hayatında önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Ünlü model, konuyla ilgili, "Bu benim 'Dünya güzeli' unvanımla başladı. Ben o misyonu devam ettirmek istiyorum. Çünkü bir sorumluluk benim için, kişiliğimle bütünleştiği için hep yapmak istediğim bir konu. Hayatımın bir parçası bu zaten" dedi.

Azra Akın, "Anne olmak sizi podyumlardan uzaklaştırdı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Tabii ki, bir hamilelik süresi var. Hamilelik dokuz ay sürüyor ve doğum oluyor. Çocuğu büyütmek, onun yanında olmak benim için önemli. Şükür yanında olabildim. Ben çalışan, üreten bir insanım. Çalışmaya devam.