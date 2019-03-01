B1 Marmaray Halkalı-Gebze metro hattı ne zaman açılacak? Nerelere gidecek?

Marmaray projesi kapsamında banliyö hatlarının yenilenmesi işi kapsamında yapılmaktadır. Avrupa yakasında Halkalı ile Kazlıçeşme arasında, Anadolu yakasında ise Ayrılık Çeşmesi ile Gebze arasında çalışmalarına devam edilmektedir. Projenin 1. etabı Kazlıçeşme ile Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli ile birlikte açılmıştır.

B1 MARMARAY HALKALI-GEBZE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Projesi’nin yüzde 67’sinin tamamlandığını, kalan yüzde 33`lük kısmını 6-6,5 aylık periyotta bitirileceğini, daha sonra ince işçiliklerle birlikte ağustosta projeyi, eylül sonunda da sinyal dahil tamamlanarak, 2018 yılı sonunda İstanbulluların hizmetine sunulacağını söyledi.

B1 MARMARAY HALKALI-GEBZE METRO HATTI DURAKLARI NELER?

HALKALI-MUSTAFA KEMAL-KÜÇÜKÇEKMECE-FLORYA-YEŞİLKÖY-YEŞİLYURT-ATAKÖY-BAKIRKÖY-YENİMAHALLE-ZEYTİNBURNU-KAZLIÇEŞME-AYRILIKÇEŞMESİ-SÖĞÜTLÜÇEŞME-FENERYOLU-GÖZTEPE-ERENKÖY-SUADİYE-BOSTANCI-KÜÇÜKYALI-İDEALTEPE-SUREYYAPLAJI-MALTEPE-CEVİZLİ-ATALAR-BAŞAK-KARTAL-YUNUS-PENDİK-KAYNARCA-TERSANE-GÜZELYALI-AYDINTEPE-İÇMELER-TUZLA-ÇAYIROVA-FATİH-OSMANGAZİ-DARICA-GEBZE

B1 MARMARAY HALKALI-GEBZE METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

Hattın tamamı işletmeye açıldığında;

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile entegre olacaktır.

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