Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Baba 21. bölüm tanıtımı yayınlandı! Baba 20. bölümde neler oldu?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Baba 21. bölüm tanıtımı yayınlandı! Baba 20. bölümde neler oldu?

Kadir, İlhan'a Emin'in gerçekten birini öldürdüğünü itiraf ederken Begüm'ün bu konuşmayı duyup duymadığı merak konusu oluyor.

"BABAM GERÇEKTEN ÖLDÜRMÜŞ O ADAMI!"

Büşra'nın Selahattin'le görüşmeye gitmesi dikkat çekerken, polislerin eski Saruhanlı Köşkü'ne baskın düzenlemesi akıllara "Emin'in suçu ortaya çıkacak mı?" sorusunu getiriyor.

BABA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? 

Çöpköy'e baskın düzenleyen polis, Emin Saruhanlı'yı ararken durumundan haberdar olan Kadir babasını saklamak için çözüm bulmaya çalıştı. Bu sırada Çöpköy'de saklanan diğer suçlular Selahattin'e sığındı. Servet, babasını saklamak için Selahattin'in gizli yerini önerdi. Kadir, Selahattin'in arabasının önünü keserek babasını korumasını istedi. Selahattin, bunun karşılığında Kadir'den elini öpmesini istedi. Başka çaresi olmayan Kadir, Selahattin'in elini öptü. Emin'i Çöpköy'de saklamayı başardılar ancak Selahattin bu durumu kullanarak Kadir'i avucunun içine aldı.

Yaşananlardan dolayı kendini suçlu hisseden İlhan, yeniden Büşra'nın kapısını çaldı. İlhan içinde bulundukları durumdan onları kurtarabileceğini söyleyerek Saruhanlı Ailesi'ni yurt dışına kaçırmayı teklif etti. Büşra duydukları karşısında öfkesine hakim olamadı. Büşra'nın sert tavrı İlhan'ı derinden sarstı. Selahattin'in karşısına çıkan İlhan, Çöpköy'ü satın almak istedi. Kadir, babası için tüm zorluklarla mücadele ederken finalde gerçekle yüzleşti. Emin, Kadir'i öldürdüğü kişiyi gömdüğü yere götürerek işlediği suçu gösterdi. Köşeye sıkışan Saruhanlı Ailesi'nin ne yapacağı büyük bir merak konusu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Güzel Günler'den ilk görüntüler yayınlandı!
TELEVİZYON Güzel Günler yakında Show TV’de!
MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığın sahibi kim oldu? MasterChef en son kim elendi?
TELEVİZYON MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme: Nazar'ın kan donduran hikayesi!
TELEVİZYON Nazar'ın kan donduran hikayesi!
Mahkum son bölüm izle tek parça! FOX TV ile Mahkum 30. bölüm full kesintisiz izle!
TELEVİZYON Mahkum 30. son bölüm izle!
Camdaki Kız 53. bölüm full izle! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm kesintisiz tamamı izle
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm izle
Camdaki Kız 53. bölüm full izle! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm kesintisiz tamamı izle
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm izle
Billur Kalkavan'ın cenazesinde özçekim yapılmaması şaşırttı
TELEVİZYON Cenazede özçekim yapılmaması şaşırttı
'Hayat Bugün', ekran yolculuğuna başladı
TELEVİZYON 'Hayat Bugün', ekran yolculuğuna başladı
Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'nde!
TELEVİZYON Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'nde!
TV yayın akışı 20 Ekim Perşembe 2022: SHOW TV, Kanal D, Atv ve daha fazlası...
TELEVİZYON TV yayın akışı 20 Ekim Perşembe 2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.