Kadir, İlhan'a Emin'in gerçekten birini öldürdüğünü itiraf ederken Begüm'ün bu konuşmayı duyup duymadığı merak konusu oluyor.

"BABAM GERÇEKTEN ÖLDÜRMÜŞ O ADAMI!"

Büşra'nın Selahattin'le görüşmeye gitmesi dikkat çekerken, polislerin eski Saruhanlı Köşkü'ne baskın düzenlemesi akıllara "Emin'in suçu ortaya çıkacak mı?" sorusunu getiriyor.

BABA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çöpköy'e baskın düzenleyen polis, Emin Saruhanlı'yı ararken durumundan haberdar olan Kadir babasını saklamak için çözüm bulmaya çalıştı. Bu sırada Çöpköy'de saklanan diğer suçlular Selahattin'e sığındı. Servet, babasını saklamak için Selahattin'in gizli yerini önerdi. Kadir, Selahattin'in arabasının önünü keserek babasını korumasını istedi. Selahattin, bunun karşılığında Kadir'den elini öpmesini istedi. Başka çaresi olmayan Kadir, Selahattin'in elini öptü. Emin'i Çöpköy'de saklamayı başardılar ancak Selahattin bu durumu kullanarak Kadir'i avucunun içine aldı.

Yaşananlardan dolayı kendini suçlu hisseden İlhan, yeniden Büşra'nın kapısını çaldı. İlhan içinde bulundukları durumdan onları kurtarabileceğini söyleyerek Saruhanlı Ailesi'ni yurt dışına kaçırmayı teklif etti. Büşra duydukları karşısında öfkesine hakim olamadı. Büşra'nın sert tavrı İlhan'ı derinden sarstı. Selahattin'in karşısına çıkan İlhan, Çöpköy'ü satın almak istedi. Kadir, babası için tüm zorluklarla mücadele ederken finalde gerçekle yüzleşti. Emin, Kadir'i öldürdüğü kişiyi gömdüğü yere götürerek işlediği suçu gösterdi. Köşeye sıkışan Saruhanlı Ailesi'nin ne yapacağı büyük bir merak konusu...