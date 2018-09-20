Peker Açıkalın için güzel tesadüf... Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ünlü oyuncu, 3 kız çocuğu olan, bir de bilmediği oğlu olduğunu öğrenen bir babayı canlandırdığı 'Baba 1.5' adlı sinema filminin çekimleri sırasında eşi Çiğdem Koç'un hamile olduğunu öğrendi.

İki ay önce 'Baba 1.5'un setinde yeniden baba olacağının müjdesini alan Peker Açıkalın, bir güzel tesadüf daha yaşadı. Açıkalın, filmin gösterime girdiği geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini öğrendi. İki kız çocuk babası Peker Açıkalın'ın bir oğlu olacak.

Daha önceki evliliklerinde Niran Ünsal'dan Narin Şeker, Melek Taşkın'dan ise Perim Yakut adında iki kızı olan 55 yaşındaki Peker Açıkalın, "Allah, gerçek anlamda analık - babalık yapabilecek herkese nasip etsin. Kız veya erkek, sonuçta ikisi de evlat. Hayırlısıyla gelsin, sağlıkla büyüsün, bizlere, vatana ve millete yararlı bir insan olsun" dedi.

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