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        Haberler Gündem Baba ile oğlu şakalaşırken, 2'nci kattan düştü - Güncel haberler

        Baba ile oğlu şakalaşırken, 2'nci kattan düştü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şakalaştıkları sırada dengelerini kaybedip, 2'nci kat penceresinden düşen baba ile oğlu, yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:14
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        Baba ile oğul 2'nci kattan düştü
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        Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi.

        İş yerinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile iddiaya göre; şakalaşmaya başladı. Birbirini iten baba ile oğlu, 2'nci katın penceresinden beton zemine düştü.

        Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ile oğlu yaralandı. Olayı gören işçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Baba ile oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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