Baba kız sarılıp ağladılar!
Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da 23 yaşındaki genç kız arkadaşına güvenip banka hesabını kullandırınca hayatı karardı. Onun IBAN bilgileri ile dolandırıcılık yapıldığını ise karakoldan çağrılınca öğrendi. Ama artık her şey için çok geçti.
Giriş: 22.01.2026 - 23:33 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:33
